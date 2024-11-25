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Мир

Россия может атаковать британскую энергосистему

12:23 25.11.2024

Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кибератак на инфраструктуру Великобритании, в частности, энергетическую систему страны. Об этом, как пишет The Guardian, предупредил британский министр межправительственных отношений и Канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден, выступая на конференции НАТО в Лондоне.

По его словам, существует опасность того, что искусственный интеллект «может быть использован в качестве оружия против нас». Целью такой атаки, как утверждает Макфадден, может стать выведение из строя британской энергосистемы. При этом он отметил, что Великобритания  уже вовлечена в «повседневную реальность» «кибервойны», в ходе которой подвергается российским хакерским атакам.

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Эти атаки против Великобритании, как заявил Макфадден, в последний год усилились. Кроме того, целями российских хакеров все чаще становятся другими страны-члены НАТО, оказывающие Украине помощь в отражении российской агрессии.

В этой связи, по его словам, в Великобритании будет создана Лаборатория исследований безопасности ИИ (LASR), которая будет призвана отслеживать новые возникающие угрозы в области применения ИИ для проведения кибератак.

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В свою очередь, Guardian напоминает, что ранее Владимир Путин угрожал западным странам атаками на их объекты в случае разрешения Киеву бить западным оружием по целям на территории России. В середине ноября Киев получил такое разрешение от своих союзников.

Как пишет издание, эксперты сомневаются, что Путин решится на прямое военное нападение на члена НАТО, однако целью российских атак, по их мнению, вполне может стать инфраструктура входящих в альянс стран, в частности, их энергосистемы.

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