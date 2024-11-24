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Мир

Колонну «ЧВК Вагнер» поймали в засаду и расстреляли

15:26 24.11.2024

В центральной части Мали на западе Африки колонна «ЧВК Вагнер» попала в засаду, как минимум шестеро россиян погибли, сообщило издание Bloomberg. Агентство Reuters со ссылкой на отслеживающие экстремистскую активность в регионе источники заявило о семерых погибших вагнеровцах.

Российские наемники 21 или 22 ноября попали в засаду, которую устроили в регионе Мопти участники группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM). Группировка заявила о разгроме колонны и сожженной боевой технике, пишут американские издания.

Работающий в этом регионе сотрудник службы безопасности Мали подтвердил журналистам факт нападения. По его словам, задачей вагнеровцев в Мопти было охранять контрольно-пропускной пункт.

JNIM называют группировкой, связанной с «Аль-Каидой». Альтернативное название организации — «Аль-Каида в Сахеле».

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Вагнеровцы составляют большую часть так называемого российского «Африканского корпуса», который появился в Мали в конце 2021 года, пишет Би-би-си. «ЧВК Вагнер» обвиняли в помощи властям проводить рейды и авиаудары, приводившие к гибели мирных жителей, сообщили журналисты.

В 2021 году в Мали произошел военный переворот, и пришедшие к власти политики пригласили наемников Евгения Пригожина на замену французскому миротворческому корпусу, который помогал свергнутому президенту Ибрагим Кейта бороться с сепаратистами из племен туарегов.

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При поддержке JNIM туареги в июле разгромили колонну «ЧВК Вагнер» и малийских военных. За несколько дней боев вагнеровцы потеряли десятки человек убитыми. Туареги заявили, что «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», сбили военный вертолет, а также захватили принадлежавшие противнику автомобили и бронетехнику. 

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