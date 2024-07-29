Десятки наемников ЧВК Вагнера погибли в Мали

ЧВК Вагнера раскрыла подробности гибели отряда своих наемников в Мали. Соответствующее сообщение опубликовал близкий к ЧВК телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

«С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа (правительственные войска Мали — прим. “Холода”) и бойцы 13 Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко, позывной «Пруд», в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM)», — говорится в нем.

Как утверждают в ЧВК, в первый день боев ее наемники смогли уничтожить большую часть атаковавших их исламистов и «обратили в бегство остальных». «Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек», — говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких дней «вагнеровцы» вместе с малийскими военными продолжали отбивать атаки, в ходе которых против них применяли «тяжелое вооружение, БПЛА и шахид-мобили». В заявлении ЧВК говорится, что наемники понесли потери, но не уточняется конкретное число погибших и раненых.

«Последняя радиограмма от “группы Пруда” поступила 27 июля в 17:10: “Остались втроем, продолжаем вести бой”. Командир 13 Штурмового Отряда Сергей “Пруд” Шевченко погиб в бою», — сообщили в ЧВК Вагнера.

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О нападении исламистов на патруль правительственных войск в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром, генштаб армии Мали сообщил 26 июля. Вскоре повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников», захватив принадлежавшие им автомобили и бронетехнику и сбив военный вертолет. В сообщении туарегов говорилось, что они убили и взяли в плен десятки малийских солдат и российских наемников.

Позже источники AFP в Мали рассказали, что в ходе боев погибли от 15 до 17 наемников ЧВК Вагнера. Источник Би-би-си в компании сообщил о гибели по меньшей мере 82 «вагнеровцев».

В свою очередь, российское агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что среди погибших наемников оказался и администратор популярного провоенного телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин, более известный под псевдонимом «Пятисотый».

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