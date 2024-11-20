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Мир

Зеленский допустил проигрыш Украины в войне

10:17 20.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что его страна проиграет войну с Россией, если США перестанут оказывать Киеву военную помощь. 

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — подчеркнул Зеленский. 

При этом он отметил, что считает избранного президента США Дональда Трампа способным повлиять на Владимира Путина и положить конец войне. 

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«Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина. Он может захотеть и закончить эту войну. Но от Соединенных Штатов Америки это зависит гораздо больше. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители», — добавил Зеленский. 

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен сократить военную помощь Украине и назвал Зеленского «величайшим торгашом в истории», так как тот, по его словам, каждый раз уезжает из США с миллиардами долларов.

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При этом избранный американский президент обещал добиться завершения боевых действий в Украине в кратчайшие сроки. В частности, он не раз говорил, что, вернувшись в Белый дом, прекратит войну в Украине в течение суток, не уточняя при этом, как именно он намерен это сделать.

Вскоре после победы Трампа на выборах американские СМИ написали, что его команда рассматривает план урегулирования конфликта в Украине, предполагающий прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение там международного воинского контингента в обмен на военную помощь Киеву и отказ Украины от вступления в НАТО. 

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