Стал известен мирный план команды Трампа для России и Украины

Мирный план Дональда Трампа для России и Украины может означать предложение создать демилитаризованную зону по «нынешней линии разграничения». Об этом кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил в эфире подкаста Shawn Ryan Show.

По словам республиканца, окончание боевых действий может наступить после того, как избравшийся в ноябре президентом Трамп «сядет и скажет русским, украинцам и европейцам», что они должны определиться с параметрами мирного урегулирования. Кандидат в вице-президенты описал, как может выглядеть это урегулирование: между воюющими сторонами на линии фронта появится демилитаризованная зона, которая «будет сильно укреплена».

Украина останется суверенным государством, но станет нейтральным государством, то есть не сможет войти в НАТО и присоединиться к другим «союзническим институтам», сказал Вэнс. Он считает, что победа на выборах президента Трампа «очень быстро» приведет Россию и Украину к подобному соглашению. Политик заявил, что видит желание обеих стран закончить боевые действия и желание Европы покупать более дешевые энергоресурсы. Именно европейские страны, в частности, Германия, должны будут профинансировать восстановление Украины, добавил Вэнс.

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В конце июня стало известно, что два бывших начальника Совета национальной безопасности времен президентства Трампа, Кит Келлог и Фред Флейтц, представили кандидату в президенты от республиканцев план прекращения войны. План заключался в том, чтобы уговорить Кремль сесть за стол переговоров обещанием усилить поддержку Украины, а Киев — угрозой прекратить эту поддержку. Прекращение огня должно было быть достигнуто на основе «преобладающих линий фронта». Авторы плана уверяли, что Трамп «отреагировал на него положительно».

Весной руководство НАТО объявило о желании разработать программу финансирования поддержки Украины объемом 100 миллиардов долларов на случай прихода Трампа к власти в Белом доме.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие планы, касающегося его страны, не могут быть подготовлены без ее участия.

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