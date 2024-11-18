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Мир

СМИ: Байден разрешил Украине бить американским оружием вглубь России

08:12 18.11.2024

США дали Украине разрешение наносить удары по целям в глубине территории России американскими ракетами ATACMS, которые Вашингтон поставляет Киеву в качестве военной помощи. Такое решение принял действующий американский президент Джо Байден, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В свою очередь, французское издание Le Figaro передает, что аналогичные разрешения на использование своих крылатых ракет SCALP и Storm Shadow дали Киеву власти Великобритании и Франции.  Утром 18 ноября газета удалила соответствующую публикацию.

Источники NYT пояснили, что решение, о котором давно просил Киев, было принято в связи со вступлением в войну против Украины на стороне России Северной Кореи. Ранее о переброске солдат армии КНДР в Курскую область, часть территории которой удерживают ВСУ, сообщали западные, украинские и южнокорейские власти. По данным Пентагона, северокорейские войска уже вступили там в бой с украинскими военными.

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В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что первые удары западными ракетами по российской территории Киев может нанести «уже в ближайшие дни». При этом агентство не раскрыло подробностей относительно возможных целей таких ударов.

По словам собеседников NYT, в американской администрации не считают, что принятое Байденом решение серьезно повлияет на ход военных действий. В то же время некоторые источники газеты выразили опасения, что удары американским оружием по целям в глубине территории России могут спровоцировать Москву на применение силы по отношению к США или другим членам НАТО.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что начало ударов западным оружием по целям в глубине российской территории Москва будет считать вступлением в войну западных союзников Украины. Он также пригрозил нанесением ответных ударов по странам Евросоюза.

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Директор по коммуникациям переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг, комментируя решение Байдена, заявил, что только Трамп может заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров.

«Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — сказал он телеканалу CNN.

Сын Трампа Дональд Трамп-младший назвал тех, кто разрешил Украине бить по России американским оружием, имбецилами. «К черту жизнь!!! Имбецилы», — написал он в соцсети X, отметив, что военно-промышленный комплекс США хочет, чтобы Третья мировая война началась до того, как у Трампа-старшего «появится шанс установить мир и спасти жизни людей».

Предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого Трамп назначил руководителем нового Департамента эффективности государственного управления, считает, что Москва ответит зеркально на решение Байдена и других союзников Украины. 

Обновлено 10:55 Добавлена информация об удалении публикации в Le Figaro.

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