СМИ: Байден разрешил Украине бить американским оружием вглубь России

США дали Украине разрешение наносить удары по целям в глубине территории России американскими ракетами ATACMS, которые Вашингтон поставляет Киеву в качестве военной помощи. Такое решение принял действующий американский президент Джо Байден, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В свою очередь, французское издание Le Figaro передает, что аналогичные разрешения на использование своих крылатых ракет SCALP и Storm Shadow дали Киеву власти Великобритании и Франции. Утром 18 ноября газета удалила соответствующую публикацию.
Источники NYT пояснили, что решение, о котором давно просил Киев, было принято в связи со вступлением в войну против Украины на стороне России Северной Кореи. Ранее о переброске солдат армии КНДР в Курскую область, часть территории которой удерживают ВСУ, сообщали западные, украинские и южнокорейские власти. По данным Пентагона, северокорейские войска уже вступили там в бой с украинскими военными.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что первые удары западными ракетами по российской территории Киев может нанести «уже в ближайшие дни». При этом агентство не раскрыло подробностей относительно возможных целей таких ударов.
По словам собеседников NYT, в американской администрации не считают, что принятое Байденом решение серьезно повлияет на ход военных действий. В то же время некоторые источники газеты выразили опасения, что удары американским оружием по целям в глубине территории России могут спровоцировать Москву на применение силы по отношению к США или другим членам НАТО.
Ранее Владимир Путин предупреждал, что начало ударов западным оружием по целям в глубине российской территории Москва будет считать вступлением в войну западных союзников Украины. Он также пригрозил нанесением ответных ударов по странам Евросоюза.
Директор по коммуникациям переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг, комментируя решение Байдена, заявил, что только Трамп может заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров.
«Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — сказал он телеканалу CNN.
Сын Трампа Дональд Трамп-младший назвал тех, кто разрешил Украине бить по России американским оружием, имбецилами. «К черту жизнь!!! Имбецилы», — написал он в соцсети X, отметив, что военно-промышленный комплекс США хочет, чтобы Третья мировая война началась до того, как у Трампа-старшего «появится шанс установить мир и спасти жизни людей».
Предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого Трамп назначил руководителем нового Департамента эффективности государственного управления, считает, что Москва ответит зеркально на решение Байдена и других союзников Украины.
Обновлено 10:55 Добавлена информация об удалении публикации в Le Figaro.