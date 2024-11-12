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Мир

Украина начала подстраивать свой «план победы» под Трампа

12:44 12.11.2024

Украина начала подстраивать свой «план победы» под новую администрацию избранного президента США Дональда Трампа, который официально вступит в должность в январе 2025 года. Киев хочет склонить республиканца к продолжению помощи в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как пишет FT, союзники Украины в Европе и США посоветовали ей включить в «план победы» предложения, которые убедят Трампа продолжать сотрудничество с Киевом. В частности, украинская сторона делает отдельный упор в документе на потенциальные деловые сделки, которые могут быть выгодны Вашингтону. Кроме того, Киев хочет открыть своим союзникам на Западе доступ к своему сырью в надежде, что это повлияет на позицию будущего главы Белого дома.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил два предложения из документа Трампу лично во время их встречи в Нью-Йорке в сентябре. В частности, Зеленский предлагал после окончания войны заменить часть американских войск в Европе украинскими военными. Вторая инициатива касалась сырья: согласно документу, Украина готова делиться частью своих природных ресурсов с западными партнерами.

Трампа «заинтересовали» эти два пункта, сообщил источник, который был в курсе итогов его встречи с Зеленским. FT добавляет, что параллельно с этим руководители украинских предприятий предложили правительству давать Трампу полномочия по «проверке инвестиций». Это позволит Трампу выбирать, кто может вести бизнес в Украине, объясняет газета. Идея может особенно понравиться главе США, если в Украину будут допускать в основном американских поставщиков технологий, а не китайских, как это было раньше.

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Источник издания уточняет, что содержание «плана победы» начали менять еще летом, чтобы «навязать свою версию до того, как Трамп сможет навязать свою». Украина «разочаровалась нерешительностью» действующего президента США Джо Байдена, пишет FT. Именно поэтому было решено добавить в «план победы» пункты, которые могут понравиться именно Трампу, а не администрации Байдена.

Газета The Wall Street Journal ранее публиковала основные подробности плана Трампа по завершению войны в Украине. Ключевые пункты плана — заморозка конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта. Кроме того, Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО как минимум на ближайшие 20 лет. Однако в плане Трампа не предусматривается прекращение поставок вооружений Киеву, как этого боялись многие европейские союзники Украины.

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