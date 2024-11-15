Штурм парламента вынудил власти Абхазии отменить соглашение с Россией

Власти частично признанной Абхазии решили отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Аслана Бжании.

По данным РБК, администрация президента пошла на этот шаг ради «стабилизации обстановки в республике». В сообщении издания также говорится, что Бжания находится в Сухуми, однако там не уточняется, где именно. Ранее в местных телеграм-каналах распространилась информация о том, что президент покинул здание администрации вместе с премьер-министром Александром Анквабом.

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Ранее РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что протестующие начали штурмовать здание парламента. Они выломали решетки на окне и залезли внутрь. В свою очередь, силовики бросили в толпу несколько дымовых шашек. Также демонстранты попытались вскрыть дверь здания парламента болгаркой. Через некоторое время им это удалось, и они вошли внутрь.

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По данным РИА «Новости», протестующие потребовали не только отмены ратификации соглашения, но и отставки действующего президента Абхазии. Они «предложили ему уйти мирно».

В то же время один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия заявил, что протесты в Сухуми никак не связаны с отношениями между Россией и Абхазией. «У нас в республике нет ни одного человека с антироссийскими взглядами. Все, что происходит — это внутреннее дело республики и спровоцировано исключительно антинародными действиями нынешней власти», — утверждает оппозиционер.

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Ранее стало известно, что во время протестов демонстранты сломали забор и прорвались к зданию парламента. Также там прозвучал выстрел, а силовики применили к протестующим слезоточивый газ. РИА «Новости» вскоре сообщило, что силовики начали покидать территорию у здания парламента, а затем опубликовало кадры, на которых оппозиционеры находятся в зале заседаний. Агентство отмечает, что в зале сломан стол, а в некоторых кабинетах парламента выбиты стекла.