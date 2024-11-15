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Мир

СМИ: президент Абхазии покинул здание администрации на фоне протестов

14:35 15.11.2024

Президент частично признанной республики Абхазия Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб покинули здание администрации. Об этом сообщили местные телеграм-каналы «Патриоты Абхазии» и АМРА-life. Позже эту информацию подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Эшсоу Какалия.

Руководство республики покинуло здание на фоне протестов, которые начались перед сессией парламента. На ней должны были рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией, однако вскоре стало известно, что заседание отменили.

Как пишет «Эхо Кавказа», еще до отмены сессии один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба потребовал от местных властей «отложить все острые вопросы, которые разделяют народ и будоражат общественность, до предстоящих президентских выборов».

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«Если власть не пойдет на это, вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни полностью ложится на президента Абхазии Аслана Бжания и его окружение», — заявил Ардзинба.

Также РБК сообщило, что из-за отмены заседания протестующие сломали забор и прорвались к зданию парламента в Сухуми. Между демонстрантами и силовиками произошли потасовки и драки. Протестующие попытались закидать сторонников власти куриными яйцами.

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Вскоре СМИ сообщили о раздавшемся у парламента выстреле. Силовики применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом. На данный момент известно о двух пострадавших в результате столкновений. В то же время протестующим удалось окружить здание парламента и администрации президента.

Кроме того, как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», к демонстрантам вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. По данным телеграм-канала, они выслушали требования протестующих и ушли передать их президенту Бжания.

После этого ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Абхазии написал, что депутаты и члены кабинета министров начали переговоры с протестующими.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября на фоне задержания пяти активистов, которые выступили против инвестиционного соглашения с Россией. Оно позволяет российским компаниям вкладываться в проекты на территории Абхазии. Позже стало известно, что активистов отпустили, а открытые на них административные дела прекращены.

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