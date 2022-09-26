В Иране уже неделю не прекращаются протесты: они начались после гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини вскоре после того, как «полиция нравов» задержала ее за неправильное ношение хиджаба. «Холод» рассказывает, как иранские женщины утратили свои права, но борются за их возвращение.

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Женщина, жизнь, свобода

13 сентября «полиция нравов» задержала 22-летнюю Махсу Амини в Тегеране, куда она приехала со своей семьей. Причиной стало то, что она якобы неправильно надела хиджаб. Полицейские, по словам брата Амини, говорили, что заберут ее в отделение и отпустят после часового «урока перевоспитания». После этого она оказалась в больнице. Врачи сказали родственникам Махсы, что она перенесла сердечный приступ и инсульт и впала в кому. По официальным данным, Амини скончалась 16 сентября, так и не придя в сознание.

В уже удаленном посте в инстаграме больницы, куда Махса Амини попала после задержания, было сказано, что ее госпитализировали «без признаков жизни». Пост удалили после того, как в социальных сетях сотрудников медучреждения обвинили в том, что они являются «антиправительственными агентами».

Полиция отрицает избиения и утверждает, что у Амини возникла проблема с сердцем, поэтому ее госпитализировали. Новостной сайт Fars прокомментировал состояние девушки: не называя источник, там сообщили, что Махса Амини страдала эпилепсией и болела диабетом, а также перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга в пятилетнем возрасте. Ее родственники заявили, что со здоровьем у нее все было нормально, проблем с сердцем Махса не испытывала; другие диагнозы, названные Fars, они не прокомментировали.

После смерти Махсы Амини в Иране начались массовые протесты. В день похорон Амини в ее родном городе Секкезе толпа людей отправилась к офису губернатора с требованием наказать виновных в ее смерти. На надгробии Амини появилась надпись «Ты не умерла. Твое имя станет нашим девизом».

Фонды The Kurdistan Free Life Party и Democratic and Free Eastern Kurdistan Community опубликовали совместное заявление после убийства Амини: «Мы призываем молодежь и женщин, а также всю интеллигенцию, политических заключенных, активистов, организации, свободную прессу, рабочих и трудящихся... присоединиться к всеобщей забастовке под лозунгом “Jin, Jiyan, Azadî” (“Женщина, жизнь, свобода”)».

Женщины начали снимать платки в знак протеста против обязательного ношения хиджабов, обрезать волосы и сжигать хиджабы. В разных городах Ирана протестующие срывали государственные флаги и плакаты с изображением Хаменеи — иранского бессменного религиозного лидера с 1989 года — с криками «Смерть диктатору».

По сообщениям Amnesty International, иранская полиция применяла слезоточивый газ, а в социальных сетях появились видео, на которых демонстрантов избивают дубинками. Согласно данным правозащитной организации Iran Human Rights, в ходе акций по состоянию на 24 сентября было убито как минимум 54 протестующих. Курдская правозащитная группа Hengaw сообщила, что в ходе протестов была тяжело ранена 10-летняя девочка — пуля попала ей прямо в голову. На иранском государственном телевидении говорят о как минимум 35 погибших.

Фото: AFP / Scanpix

Строгие наказания

До Исламской революции 1979 года положение женщин в Иране не было таким плачевным. В 1918–1919 годах правительство страны основало в Тегеране десять государственных начальных школ для девочек, в которых обучалось несколько сотен учениц, а в 1935 году девушек впервые приняли в Тегеранский университет. Успехи были достигнуты и в других сферах: в 1920-х годах в Иране впервые возникли организации по защите прав женщин, а в 1936 году шах Реза Пехлеви издал указ, запрещавший женщинам покрывать голову чадрой или хиджабом. Власти Ирана приказали полиции снимать чадру с любой женщины, которая появлялась покрытой в обществе. Многие считали это унизительным и не желали снимать хиджаб, что приводило даже к самоубийствам среди женщин. В 1963 году Пехлеви запустил программу реформ, которая включала в себя введение избирательного права для женщин.

В 1968 году первая женщина оказалась в кабинете министров Ирана: ею стала министр образования Фаррухру Парса. Постепенно минимальный возраст женщины для вступления в брак увеличили с 15 до 18 лет, у женщин также появилась законная возможность бороться за опеку над детьми в случае развода, просить о котором тоже стало возможным благодаря реформам.

После революции возраст для вступления в брак для девушек понизили до девяти лет (благодаря борьбе активисток его все же увеличили до 13 лет, хотя брак для девушек младше 13 лет остается возможным с разрешения опекуна или одобрения суда с учетом интересов ребенка), женщин начали снимать с государственных должностей, а Фаррухру Парса казнили. Обязательным стало соблюдение иранского дресс-кода.

C 1979 года женщины и даже девочки не могут появляться в общественных местах с непокрытой головой — это считается преступлением. За соблюдением дресс-кода следит «полиция нравов»: ее сотрудники могут остановить женщину, если она не прикрывает волосы, носит облегающую одежду или наносит много макияжа. За это ее могут выпороть, оштрафовать и приговорить к тюремному заключению от 10 дней до двух месяцев. На практике сроки бывают больше: в 2019 году иранская активистка Корд Афшари получила 15 лет тюрьмы за публичное появление без платка. По мнению суда, таким образом она «содействовала коррупции и проституции». В этом году, по данным международной правозащитной организации Front Line Defenders, Афшари была оправдана по этому обвинению, но все еще остается в заключении по другим.

В 2014 году иранская активистка Масих Алинеджад, которая из соображений личной безопасности живет в США, основала онлайн-движение My Stealthy Freedom: на странице этой инициативы в фейсбуке размещаются фотографии иранских женщин без платков в знак протеста против их обязательного ношения.

«Пять женщин из кампании White Wednesdays находятся в тюрьме, и, к сожалению, некоторые западные СМИ молчат о них. Или вместо того, чтобы просить об их освобождении, они говорят [мне]: “Разве вы не чувствуете себя виноватыми в том, что эти женщины находятся в тюрьме?” <...> Те, кто казнит людей в Иране, должны чувствовать себя виноватыми», — говорит Алинеджад.

В начале июля 2022 года президент Ирана Ибрагим Раиси приказал обеспечить строгое наказание для женщин за несоблюдение ими дресс-кода. Теперь тех, кто публикует фотографии без хиджаба, штрафуют и увольняют с государственных должностей.

12 июля 2022 года в Иране прошел национальный «День хиджаба и целомудрия». Женщины начали выкладывать в соцсетях фотографии без платков, после чего их стали арестовывать за несоблюдение приказа президента Раиси. Среди арестованных оказалась писательница и художница Сепиде Рашно, которая появилась на улице без хиджаба. По данным новостного агентства иранских правозащитников HRANA, после ареста ее доставили в больницу с внутренним кровотечением. 30 июля Рашно извинилась за нарушение правил внешнего вида на одном из государственных телеканалов. «На ее лице были явные следы побоев, — сказала Скайлар Томпсон из HRANA. — Понятно, что помимо того, что ее принуждали к признанию психологическими пытками, она подвергалась избиению».

В сентябре член иранского правительства Мохаммад Салех Хашеми Голпаегани заявил, что власти страны планируют использовать технологию распознавания лиц, чтобы следить за внешним видом девушек и женщин в общественных местах.

Иран будет освобожден женщинами

Сейчас иранские женщины не могут выезжать за границу без разрешения мужа или мужчины-опекуна, им нельзя петь и танцевать в присутствии мужчин, если это не мужья или родственники. Женщины продолжают рассказывать о сексуализированном насилии, с которым сталкиваются как в тюрьмах, так и в обычной жизни. По данным курдского издания ANF News, 3 сентября 2022 года Шилер Ресули, живущую в Восточном Курдистане, пытался изнасиловать сосед. Девушка прыгнула со второго этажа, чтобы спастись от насильника, — спустя несколько дней она скончалась от полученных травм. Смерть Шилер также привела к массовом протестам в Восточном Курдистане. Женщины требовали наказать насильника и собирались у зданий судов с призывом перестать замалчивать преступления в отношении девушек.

Сейчас в Иране продолжают выносить смертные приговоры: 29 июля 2022 года власти казнили трех женщин — во всех трех случаях их обвинили в убийстве своих мужей. Согласно докладу о женщинах и смертной казни в Иране, как минимум 164 женщины были казнены в период с 2010 по октябрь 2021 года.

Представители иранской власти винят женщин в увеличении числа разводов в стране: «Во времена наших отцов и матерей женщины не получали образования, а некоторые не ходили в школу, [и,] как только брак был заключен, развода не было. К сожалению, чем больше увеличивается образование женщин, тем чаще они не могут укрепить семейную жизнь».

Из-за страха организованного сопротивления власти страны преследуют и пытают иранских активисток и правозащитниц. Так, в феврале 2020 года Нилуфар Баяни, занимающаяся активизмом в области экологии, рассказала, что следователи КСИР подвергали ее жестоким психическим и психологическим пыткам, а также угрожали сексуализированным насилием. О домогательствах со стороны сотрудников КСИР заявила и Мэри Мохаммади, участвовавшая в митинге в поддержку родственников погибших в ходе крушения украинского самолета, сбитого иранскими военными. Перед допросом ее привезли во двор отделения полиции, где в холод заставили сидеть на асфальте перед туалетами. А в декабре прошлого года Ахмад Вахиди, министр внутренних дел Ирана и командир Корпуса стражей исламской революции, заявил: «Если исламской революции нанесут ущерб, это сделают женщины». Гибель Махсы Амини спровоцировала новые протесты женщин Ирана. Чимен Шине, координатор Общества женщин Восточного Курдистана (KJAR), комментировала женское движение в Иране и Восточном Курдистане так: «Все женщины должны защищать и принимать достижения организованной борьбы. Когда мы действительно едины как женщины, мы сильны. Не следует забывать, что женоненавистническая политика колониального [иранского] режима предусматривает для нас только жизнь в качестве объектов. Используются очень тонкие меры, чтобы попытаться поставить нас в положение повиновения правящему человеку. Как женщины, чье стремление к свободе непоколебимо, мы никогда не сможем принять это. <...> Мы говорим, что Иран и Восточный Курдистан будут освобождены женщинами».