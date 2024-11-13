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Мир

Более 20 человек погибли во время свадьбы

14:45 13.11.2024

На севере Пакистана в округе Диамер в Гилгит-Балтистане автобус, перевозивший участников свадебного торжества, упал в реку Инд. Погибли как минимум 22 человека. Об этом сообщил телеканал Dawn со ссылкой на спасательные службы.

По данным телеканала, невесту нашли живой. Она получила травмы и была доставлена в больницу. О судьбе жениха не сообщается. В свою очередь, представитель полиции округа Диамер Шер Хан заявил, что из реки извлекли 16 тел. По словам представителя службы спасения Шауката Риаза, личности находившихся в автобусе удалось установить, среди них были женщины.

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«Девятнадцать из них были из Астора (небольшой город на севере Пакистана — Прим. «Холода»), а четверо — из округа Чаквал в [провинции] Пенджаб», — рассказал Риаз. Он добавил, что на месте происшествия также присутствовали представители районной администрации, которые руководили поисковой операцией на реке.

Dawn отмечает, что президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших. 

По данным телеканала, в районе Гилгит-Балтистана часто случаются аварии. Это происходит из-за суровых погодных условий, пересеченной местности, плохого состояния дорог, перегруженности транспортных средств и минимальных требований к соблюдению правил дорожного движения. Кроме того, ситуацию усугубляют извилистые дороги и усталость водителей.

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