16 российских туристов пострадали в ДТП в Анталье

Автобус с российскими и беларусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает местное агентство IHA.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в результате удара о бетонный столб передняя часть автомобиля полностью разрушилась. Пострадавших, среди которых оказался и водитель автобуса, доставили в местные больницы.

В свою очередь, телеграм-канал Mash со ссылкой на источники утверждает, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 16 российских и четыре беларусских туриста, в том числе дети. При этом, по информации издания, водитель автобуса погиб. Mash также опубликовал видео с места ДТП: снятое местными СМИ. На кадрах видно, что туда прибыло множество машин «скорой помощи» и полиции, а передняя половина большого туристического автобуса превратилась в груду искореженного металла.

29 июня в результате другого ДТП в Турции погибли два сотрудника АЭС «Аккую» — в том числе россиянка. Еще 35 человек получили травмы. Как сообщалось, авария случилась в уезде Силифке рядом с АЭС, там автобус с сотрудниками станции столкнулся с легковым автомобилем.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.