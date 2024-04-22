Украина объяснила убийство угнавшего вертолет российского летчика его стремлением к славе

К убийству в Испании российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего в Украину свой вертолет, привели его собственные ошибки в поведении. Об этом в интервью «Би-би-си — Украина» заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы наблюдают за своей безопасностью. Но в то же время стремление к славе затмевает глаза всем», — пояснил он.

По словам Буданова, в такой ситуации человек начинает говорить «Ты знаешь, кто я?», «Вот ты никому, только тебе говорю», звать к себе девушек из своего прошлого в России, рассказывать, как он хорошо живет и как у него много денег. Глава ГУР подчеркнул, что случай Кузьминова не единичный, а такое поведение — «типичная ошибка» и не единичный случай. При этом Буданов оговорился, что убийство Кузьминова в том числе просчет ГУР, которое должно было лучше следить за ним.

Российского военного летчика Максима Кузьминова убили 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса, расположенном на берегу Средиземного моря. Убийцы застрелили Кузьминова на парковке дома, в котором он жил, а затем переехали его тело автомобилем и скрылись.

Как писала американская газета The New York Times, в Испанию Кузьминов перебрался после того, как получил от украинских властей новые документы и полмиллиона долларов. Там, по данным издания, он вел «нескромную жизнь», ездил на черном Mercedes S-класса и часто посещал бары, популярные среди россиян и украинцев.

Летом 2023 года Максим Кузьминов угнал и посадил в Украине вертолет Ми-8. Как он сам позже рассказал украинским СМИ, 9 августа он вылетел с курского аэродрома в Харьковскую область. Вместе с ним на борту были еще двое военных — техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. «Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят успокаивал, мол хорошие люди, все замечательно. Но они начали бояться, агрессивно себя вести. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна», — говорил Кузьминов.

Позже на российском телевидении утверждали, что двух других военных застрелил лично Кузьминов. Однако участвовавший в операции высокопоставленный украинский чиновник сказал NYT, что это ложь. «Наши солдаты расстреляли их, — сказал он. — Иначе они бы убили Кузьминова и могли бы скрыться на этом вертолете».

После угона вертолета Кузьминовым в России на него завели уголовное дело, а на российском пропагандистском телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором говорилось, что российские спецслужбы уже планируют его убийство.

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