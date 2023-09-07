Внук заслуженного летчика России угнал вертолет в Украину

Российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и успешно приземлил его на территории Украины. Пилот действовал по предварительной договоренности с Главным управлением разведки Украины (ГУР), полет проходил на сверхнизкой высоте, чтобы его не заметили по радарам. Операция получила название «Синица», ГУР считает ее самой успешной с начала полномасштабного вторжения. Помимо работающего вертолета, Кузьминов передал ВСУ секретные документы. Два члена экипажа вертолета не знали о планах Кузьминова и были убиты почти сразу после приземления. «Холод» рассказывает все, что известно о Кузьминове и о спецоперации по угону вертолета.

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По стопам деда

Максим Кузьминов родился в 1996 году. По информации телеграм-канала Fighterbomber, его воспитывали мама и дедушка. Семья жила в Приморском крае, в селе Черниговка. Дед — Герман Кузьминов — заслуженный летчик России, имел допуски на пилотирование 19 видов летательных аппаратов (и самолетов, и вертолетов).

Про деда еще в 2011 году писали хвалебную статью в «Комсомольской правде», упоминая его 50-летний стаж пилотирования. По словам внука, он принимал участие в испытательных полетах и «поднимал в воздух все, что невозможно было поднять». Герман Кузьминов за свою карьеру успел побывать командиром экипажей Ан-2, Ми-4, Ми-8, командиром звена, а затем и эскадрильи.

В какой-то момент Кузьминов-старший самостоятельно выкупил уже списанный на тот момент самолет Як-18, на котором до этого летали будущие летчики-космонавты Светлана Савицкая и Игорь Волк. Он отремонтировал его и перегнал из Подмосковья в Приморский край, где катал внука и других желающих.

Именно дед привил Максиму любовь к авиации. В инстаграме Кузьминова-младшего красуются фотографии того самого самолета Як-18, который назван в честь деда. Как рассказывает Максим, дед начал приобщать его к пилотированию с пятилетнего возраста. Сажал на колени, позволял управлять штурвалом, брал в командировки. По словам Кузьминова-младшего, в девятом классе он уже умел самостоятельно управлять дедушкиным именным самолетом. Максим поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище и стал пилотом. «Вертолетчики везде нужны, во всем мире» — такими аргументами, по словам Кузьминова-младшего, оперировал дед.

«Прошел 48-й лейтенантов вертолетчиков! Я очень рад, что мы дошли до этой финишной черты, это было тяжело, но мы справились!!» — публикация с такими словами выложена в инстаграме Кузьминова 1 апреля 2018 года. На видео молодой человек, одетый в форму, говорит в микрофон: «Ребят, любите небо. И тогда небо будет любить вас». Следующий пост, выложенный тем же днем: два десятка молодых мужчин в белых рубашках и черных галстуках поют, обнимаясь и покачиваясь из стороны в сторону: «Мы лейтенанты, в душе курсанты. Я и ты. Но это час прощания». Так, видимо, прошел выпускной в Сызранском летном училище.

Уже через полтора месяца после выпуска, 19 мая 2018 года, в инстаграме Кузьминова-младшего появилось новое видео: он сидит за штурвалом вертолета. Под публикацией подпись: «Уже приступил к полетам». Согласно утечкам данных налоговой службы, с 2016 по 2019 год Максим Кузьминов получал доход в филиале Военно-воздушной академии в Сызрани, а с 2020 года служил в войсковой части №13984 в должности летчика-штурмана.

Войсковая часть №13984 — это 319-й отдельный вертолетный полк, базирующийся на аэродроме Черниговка в Приморском крае — в том самом селе, где жила семья Кузьминова. С весны 2018 года в инстаграме его фотографии за рулем разных автомобилей и мотоциклов постоянно чередуются с видео и фотографиями вертолетов или кадрами, снятыми непосредственно из кабины.

Сам Кузьминов говорит, что он выпустился из училища с квалификацией летчика-штурмана вертолета Ми-8. Ми-8 — это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире и во всей истории авиации. Основная задача такого вертолета — транспортировка грузов и людей. Именно такой вертолет и смог угнать из России в Украину Максим Кузьминов в августе 2023 года.

Понял, где добро

Как рассказывает сам Кузьминов, в феврале 2022 года он работал в Амурской области. Там строилась ветка Байкало-Амурской магистрали, а он выполнял обязанности начальника авиации на строительстве объекта. Впрочем, работа, по его же словам, скорее была похожа на диспетчерскую: нужно было подавать заявки на перелет генеральского вертолета. О планах России начать полномасштабное военное вторжение в Украину он даже не подозревал.

«Когда все случилось, нас всех собрали в классе, объявили “СВО” и конкретно цели: это денацификация и демилитаризация Украины, — рассказывает Кузьминов в интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину. — Никто понятия не имел, что это за слова такие». Кузьминов уверяет, что «все были в шоке», а от командования сразу пришло указание проводить занятия и беседы — как групповые, так и индивидуальные, на которых объяснялись цели «спецоперации».

Золкин удивляется: «Реально собирали офицеров?» Кузьминов как ни в чем не бывало объясняет, что все происходило еще и под строгим надзором, «чтобы каждый смотрел». По его словам, военнослужащим показывали ролики, на которых разные должностные лица, начиная от президента и заканчивая министром обороны, объясняли, что, зачем и почему: якобы в Украине нацисты и фашисты и надо их победить.

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Кузьминов говорит, что многие офицеры сомневались в необходимости военных действий, но высказывать свое мнение боялись. В военных кругах был распространен нарратив «президент сказал — значит, так надо». Сам он решил разобраться в происходящем и, по его словам, «начал листать учебники и смотреть блогеров. Почти каждый день узнавал что-то новое». Он пытался разобраться, почему два таких близких народа ведут войну, как это произошло. На изучение истории отношений России и Украины у него ушло около полугода.

«У меня сложился пазл, я понял, что происходит, на чьей стороне добро», — рассказывает Кузьминов украинскому журналисту, говоря, что тогда он с удивлением осознал, как нагло российские военные аннексировали Крым. «Как, например, ты имеешь квартиру с четырьмя комнатами. Человек пришел и сказал: “Это моя комната, буду жить здесь”. И забрал ее наглым образом. Для меня это похоже, — говорит пилот. — И уже после этого начались основные боевые действия на Донбассе». В развязывании войны Кузьминов однозначно винит Россию.

Однако Кузьминову пришлось продолжать работать. Осенью 2022 года он впервые полетел на территорию Украины — в оккупированный Мариуполь. Позже он еще выполнял рейсы в оккупированный Бердянск. Как он рассказывает в интервью Золкину, вся его работа заключалась в перевозке грузов или людей.

Уволиться, по словам Кузьминова, было практически невозможно. Летчикам, которые хотели уволиться, угрожали отправкой на фронт уже в качестве пехотинца. «Уж лучше реально выполнять полеты, летать, чем уйти в пехоту и погибнуть так», — рассуждает Кузьминов. Не увольняли даже по причине испортившегося здоровья: точнее, сперва могли «списать по здоровью, а когда очнулись, вернули всех обратно».

Морально-психологическое состояние пилотов было подавленное, говорит он. Когда приходилось летать «за ленточку» (так российские военнослужащие называют линию фронта), пилоты вынуждены были жить «как кроты под землей» — чтобы не попасть под удар. Платили, по словам Кузьминова, 150 тысяч рублей в месяц. По его мнению, военнослужащие продолжают участвовать в войне не ради каких-то высоких целей или пользы для родины, а только чтобы получать зарплату и какие-то льготы, предназначенные ветеранам боевых действий. «В стране столько проблем, такие условия создали, что людям некуда деваться», — считает Кузьминов. Перспектива уйти с военной службы и работать «на гражданке» за 25–30 тысяч рублей людей не устраивает.

С одной стороны, Кузьминов был доволен положением вещей: к 28 годам у него была своя собственная квартира, машина, личный самолет, доставшийся от деда. Но он не хотел принимать участие в военных преступлениях. Тогда у него появился план побега.

Успешная спецоперация

5 сентября Главное управление разведки (ГУР) Украины провело пресс-конференцию, на которой на вопросы журналистов отвечал Максим Кузьминов. Он рассказал о некоторых деталях операции: «Я был подписан на паблики ГУР в телеграме. Читал, интересовался информацией. Под постами были контакты, я обратился, мы создали секретный чат и начали переписку». По словам пилота, на планирование и построение безопасных маршрутов ушло полгода.

«Я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б по заранее согласованному маршруту. [9 августа] в 16:30 выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область — примерно 20 километров от границы. Далее в районе населенного пункта Шебекино я летел на предельно малой высоте 5–10 метров в режиме радиомолчания. При пересечении границы по мне начали вести огонь. Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия».

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После этого, по словам Кузьминова, он пролетел еще около 20 километров и приземлился на заранее отмеченную точку. Два других члена экипажа об операции по угону вертолета не знали. По рассказам пилота, они начали нервничать и «агрессивно себя вести», но помешать ему не могли, потому что не умели управлять вертолетом. После приземления, по словам Кузьминова, оба члена экипажа выбежали из вертолета и побежали в сторону границы с Россией. «Дальнейшая [их] судьба мне неизвестна. Но, как следует из СМИ, возможно, их ликвидировали», — говорит Кузьминов.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил на пресс-конференции, что, помимо достаточно нового и исправного вертолета Ми-8 (2016 года производства), в ходе операции Кузьминов смог вывезти на территорию Украины технику, «которая больше не будет работать на ВС РФ, а будет помогать Украине». Кроме того, ВСУ получили «бесценную информацию» о российской авиации, которая в дальнейшем должна помочь им. «Такие спецоперации быстро не реализуются. Это успешная спецоперация», — говорит Юсов.

Связаться со сбежавшим пилотом «Холоду» не удалось: он не откликнулся на запросы об интервью ни по телефону, ни в соцсетях. Друзья и родные Кузьминова тоже проигнорировали просьбы дать комментарии. Из заявлений украинской разведки известно, что матери Кузьминова помогли выехать с территории России и сейчас она живет в Украине.

У тебя есть выбор

После появления информации об угоне российского вертолета Z-блогеры начали распространять версию про «заблудившегося» пилота. «Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересек ленточку. Возможно, была “радиоигра” со стороны хохлов, возможно, отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно», — написал 23 августа телеграм-канал Fighterbomber. В той же публикации Fighterbomber настаивал на том, что нужно не торопиться с выводами и не распространять «никаких других версий».

На вопрос, может ли летчик заблудиться, Максим Кузьминов отвечает в интервью Золкину: «Не в этой ситуации. Невозможно совершить настолько грубые ошибки, если экипаж состоит из трех человек. Ладно один где-то заплутал: может быть, у него со здоровьем что-то случилось. Но есть же второй, который тоже внятно может оценить обстановку и сказать: “Что-то не так”».

Представитель ГУР Украины Юсов считает, что после успешного угона вертолета Ми-8 в войне открывается новая страница. «Это очень важный сигнал [для российских военных]. Если ты не хочешь быть убийцей и военным преступником, то у тебя есть выбор», — сказал он.

В соответствии с программой украинской разведки после успешно выполненной операции по угону вертолета Максиму Кузьминову должны выплатить 500 тысяч долларов. Юсов уверяет, что деньги будут выплачены в гривневом эквиваленте в ближайшее время. Помимо денежного вознаграждения, Кузьминову обещали помощь с документами, которые позволят ему жить в европейской стране.

На пресс-конференции Кузьминов рассказал, что его семья полностью поддержала его решение. «Родители тоже понимали, что происходит. А что касается моего деда — он трагически погиб в 2013 году, в небе. В 72 года он выполнял полет, был живчиком, красавчиком, очень горжусь. [У него был] очень большой налет часов», — говорит Кузьминов-младший. Свою дальнейшую жизнь он связывает с авиацией. В интервью Золкину он рассказал, что ему уже поступали некие предложения принять участие в военных действиях на стороне Украины. «Скорее всего, на 80% я уже согласен. Оставшиеся 20% сомнений — из-за того, что мне надо поправить здоровье, как-то освоиться, прийти в себя», — говорит Кузьминов. И в интервью, и на пресс-конференции пилот повторяет, что переживает «большой шквал эмоций» после проделанного.

На вопрос, не было ли ему страшно идти на такой поступок и не страшно ли сейчас выступать с открытым лицом, Кузьминов отвечает: «Я очень верующий человек, мое утро начинается со слов: “Вся Вселенная со мной на одном пути”. Я верю в Бога: Бог дал мне жизнь, он ее и заберет. Страх унижает, поэтому я не боюсь уже ничего, уже нет такого страха. Только эмоции и переживания».

После того как личность пилота, угнавшего российский вертолет в Украину, стала известна, в инстаграме Кузьминова появились тысячи гневных сообщений с обвинениями в предательстве. «Иуду нигде и никто не уважает», «Ходи теперь и оглядывайся, чучело», «За сколько Родину продал, шакал? Тебя же найдут! Должен понимать, что такое не прощается!» — пишут пользователи инстаграма под его постами. Многие критикуют его не только за «продажность» и решение перейти на сторону Украины «ради денег», но и потому, что два его сослуживца, члены экипажа, по-видимому, были убиты украинскими военными.

Знакомая Кузьминова, чье фото фигурирует в его инстаграме, написала на своей страничке: «Он для меня умер! И я не сожалею, я не скорблю!» А под совместной фотографией она же прокомментировала: «Люди, ау, очнитесь, мой муж отвоевал Бахмут, имеет 4 медали! Я патриот своей страны, одноклассников, к сожалению, не выбирают!» По заявлению украинской разведки, два члена экипажа, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не знали о планируемой операции и были убиты почти сразу же после приземления в Украине. Как говорит Юсов, они могли сдаться в плен, «но они сделали свой выбор».

Есть в профиле Кузьминова и поддерживающие комментарии: «Красава братан! Все правильно сделал. Привет из Перми, нет войне!», «Макс. Красава. Уважение огромное. Ты правильно все сделал, Слава Украине. Быть справедливости», «Красава! Уважение за поступок! Нехуй воевать с соседями, самое разумное решение в данных обстоятельствах!»