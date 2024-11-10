В НАТО возможное соглашение Трампа с Путиным назвали подрывающим интересы США

Любое мирное соглашение, заключенное избранным президентом Дональдом Трампом, которое позволит Владимиру Путину заявить о своей победе в Украине, подорвет интересы Соединенных Штатов. Об этом председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил The New York Times.

Руководитель высшего военного органа североатлантического альянса дал газете интервью во время европейского оборонного саммита в Праге, рассказав, что «на кону стоит нечто большее, чем просто Украина».

«Если вы позволите такой стране как Россия победить, выйти из этой ситуации победителем, то что это будет означать для других автократических государств в мире?» — сказал представитель руководства НАТО.

Бауэр не стал обсуждать с NYT предложения, выдвинутые Трампом и представителями его команды во время выборов. Военный чиновник сказал, что хочет подождать и посмотреть, как на самом деле будет действовать бывший президент после своего возвращения. «Думаю, важно не делать поспешных выводов на основании того, что он говорил до сих пор», — добавил высокопоставленный военный чиновник.

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Представитель команды победившего на выборах кандидата Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был переизбран, так как американцы «доверяют ему возглавить страну и восстановить мир во всем мире посредством силы», пишет NYT.

Накануне старший советник избранного президента Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома будет стараться добиться прекращения войны в Украине, — но о возвращении захваченных Россией территорий придется забыть. «У нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет», — сказал советник Трампа.

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Дональд Трамп-младший, сын избранного президента, выложил в инстаграме сторис с фото Владимира Зеленского, подписав: «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Через 38 дней, 17 декабря американские выборщики должны официально назвать победителя на выборах в США.

Сам Трамп осенью говорил, что способен остановить войну в Украине вскоре после выборов, еще до вступления в должность президента. Весной 2023 года Трамп обещал остановить военные действия через сутки после того, как займет пост главы государства.

Идеи Трампа по завершению войны с Украиной заслуживают внимания, заявил Путин во время выступления на форуме «Валдай», через день после завершения голосования на выборах в США.