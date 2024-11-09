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Интернет и мемы

Учителей российских школ заставили делать себе шапочки из фольги

17:05 09.11.2024

В семи российских школах учителя делали шапочки из фольги и фотографировались для отчета в рамках акции «Шлем Отечества». Письмо от имени партии «Единая Россия» с требованием провести акцию разослал по учебным заведениям акционист-пранкер из Беларуси Владислав Бохан.

В письме от имени воронежского отделения «Единой России» автор пранка называл акцию «патриотическим мастер-классом», а одной из целей — повышение навыков педагогов «в области практических занятий по гражданской обороне» и умения работать «с подручными материалами для изготовления примитивных средств защиты» от облучения космическими спутниками НАТО.

«По легенде, НАТО с помощью спутников планировало облучать российское население электромагнитными импульсами», — объяснил позже Бохан.

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«Шлем Отечества» провели учителя школ из Воронежской области, сообщил автор акции в видеоролике у себя на ютуб-канале. По словам акциониста, некоторые школы отчитались, что к изготовлению шапок из фольги привлекли детей, а один из учителей потребовал за участие в акции диплом.

Бохан назвал свой пранк частью проекта «Триумф моли». Автор проекта заявил, что изучает «уровень фашизации российского общества на основе эссе Умберто Эко «Вечный фашизм»». По словам Бохана, акцией с шапочками он проверил наличие у педагогов такого признака фашизма как «Одержимость заговором».

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В 2022 году беларусский акционист отправил в школу российского города Клина письмо от имени партии «Единая Россия» с требованием провести акцию «Труд освобождает». Учителя фотографировались с плакатами, на которых писали парафразы нацистских лозунгов «Один народ, одна нация, один праVитель», «Za свободу и жизнь», «Vсе для России».

В июне 2024 года Бохан провел акцию «В добрый путь», потребовав от учителей нескольких школ в России и Беларуси составить списки детей с экстремистскими наклонностями. Автор пранка объявил, что списки неблагонадежных детей в итоге прислали два учебных заведения — школа №45 в Комсомольске-на-Амуре и лицей №4 в городе Красногорске Мурманской области.

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