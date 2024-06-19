Российские учителя составили списки школьников-экстремистов после письма пранкера 

Сразу в двух российских школах учителя составили списки потенциальных экстремистов, которых нужно отправить в лагеря на «исправление». На это обратило внимание издание The Insider.

О специальных лагерях, где такие школьники будут проходить «перевоспитание» учителям сообщил белорусский художник и пранкер Владислав Бохан в рамках своей акции «В добрый путь». Он разослал в учебные заведения письма, якобы составленные региональными властями. От школ требовалось лишь предоставить списки детей с экстремистскими наклонностями.

Как пишет издание, распоряжения были разосланы по школам Беларуси и России. При этом, сначала учебные заведения сообщали об отсутствии потенциальных экстремистов среди школьников, однако когда Бохан уточнил, что к руководству школ не будет применено никаких санкций, несколько учебных заведений прислали перечни «нехороших» детей и их родителей. Речь идет о гимназии №45 в Комсомольске-на-Амуре и лицее №4 в Красногорске (Московская область).

«Обеспечив свою безопасность невинными критериями они стали сдавать юных бунтовщиков. Лицей из Подмосковного Красногорска выбрал одну жертву. А вот гимназия из Комсомольска-на-Амуре выкатила целый список на ссылку. Ради объективности стоит добавить, что тех, кто предоставил отписки, было больше, чем тех, кто «сдал». Абсолютная это величина, или это динамика, думать вам», — говорится в телеграмм-канале Бохана.

Акцию «В добрый путь» художник провел в мае 2024 года. Акционист запустил ее в ответ на множество комментариев о том, что учителя — это подневольные люди, у которых нет права выбора. Бохан предоставил преподавателям возможность самостоятельно принять решение, подчеркнув, что и в случаев отказа от предоставления списков, и в случае выполнения требований для них не будет никаких последствий.

«В добрый путь» — не первая акция Бохана. Белорусский художник регулярно составляет письма от имени властей и рассылает их по школам. В частности, в июне 2022 года Бохан отправил письмо от имени представителя партии «Единая Россия» в школу города Клина. В письме Бохан потребовал, чтобы сотрудники учреждения провести акцию «Труд освобождает». В ходе акции учителя должны были сфотографироваться с лозунгами «Один народ, одна нация, один праVитель», «Za свободу и жизнь», «Vсе для России», которые являются перифразом нацистских лозунгов. А в ходе другой акции учителя калужских школ поздравляли Путина с днем рождения с портретом Степана Бандеры в руках.

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