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Мир

Россию может ждать дефицит мандаринов на Новый год

21:17 08.11.2024

В России ожидается дефицит мандаринов из-за сокращения урожая в Турции и наводнений в Испании, сообщает провластное издание «Известия».

Из-за наводнений в Испании затопило две трети цитрусовых и фруктовых плантаций, ссылаются «Известия» на данные группы испанских страховых компаний в сфере сельского хозяйства Agroseguro.

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В порту Новороссийска в октябре сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить партию турецких мандаринов с личинками средиземноморской плодовой мухи, сообщал «Блокнот-Новороссийск». Также «Известия» отмечают, что в этом году в Турции сократился урожай мандаринов.

8 октября Россия получила 21 тонну мандаринов из Абхазии. По данным «Известий», всего страна сможет поставить около 30 тысяч тонн мандаринов, а россияне ежегодно потребляют 900 тысяч тонн.

В октябре ягодный союз заявил, что в 2024 году почти прекратились поставки в Россию мандаринов из Марокко. Представительница организации Ирина Козий связывала это с санкциями и «сложной политической ситуацией».

«Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. <…> Если смотреть на фруктовый рынок, то меньше всего сокращается потребление какой-нибудь тропической экзотики. Например, манго стали казаться дешевле по сравнению с сильно подорожавшими другими фруктами. То есть когда бананы были по шестьдесят рублей, а манго по триста, они были дорогим фруктом. Но когда бананы по 170, а манго так же по 300 — это выглядит не так страшно», — утверждает Козий.

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В Сибири и на Дальнем Востоке дефицита мандаринов не будет, потому что туда их завозят из Китая, объяснил председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. 

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