Россияне могут остаться без марокканских мандаринов в Новый год

Поставки мандаринов из Марокко в Россию в 2024 году почти прекратились. Об этом «Парламентской газете» рассказала Ирина Козий, представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах.

По ее словам, сокращение поставок мандаринов связано с санкциями и «сложной политической ситуацией». «Это были так любимые россиянами “клементины”», — добавила Козий.

Представитель ягодного союза также отметила, что если в предыдущие годы цены на мандарины сезонно уменьшались, то в этом году этого, вероятно, не произойдет.

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«Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. <…> Если смотреть на фруктовый рынок, то меньше всего сокращается потребление какой-нибудь тропической экзотики. Например, манго стали казаться дешевле по сравнению с сильно подорожавшими другими фруктами. То есть когда бананы были по шестьдесят рублей, а манго по триста, они были дорогим фруктом. Но когда бананы по 170, а манго так же по 300 — это выглядит не так страшно», — утверждает Козий.

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В то же время «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС пишет, что 8 октября в Россию уже завезли первую партию мандаринов из Абхазии, объем которой составил 21 тонну. Годом ранее в это же время в Россию поставили только 133 килограмма абхазских мандаринов.

Кроме того, председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что в Сибири и на Дальнем востоке не будет дефицита мандаринов, поскольку туда фрукты завозят из Китая. При этом, по словам Манкевича, цены на мандарины выросли на 7-10% из-за колебания курса рубля.

«Парламентская газета» отмечает, что в 2023 году цена мандаринов увеличилась в среднем на 35%. В октябре этого года, согласно данным аналитического сервиса «Продажи. РФ», средняя стоимость килограмма мандаринов составила 239,4 рубля за килограмм. При этом самыми высокими оказались цены в Псковской области, на Чукотке и на Камчатке. Там килограмм мандаринов стоит от 474 до 602 рублей.