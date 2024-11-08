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Мир

Финляндия перешла на радионавигацию из-за российских помех

2 минуты чтения 08.11.2024

Аэропорты в Восточной Финляндии отказались от использования GPS и перешли на радионавигацию из-за помех GPS, которые ставит Россия. Об этом сообщает агентство Reuters. 

По его данным, речь идет о как минимум двух финских аэропортах, которыми управляет Finavia, в городах Йоэнсуу и Савонлинна, которые находятся примерно в часе езды от российской границы. Радионавигационное оборудование там установили еще в сентябре. В свою очередь, аэропорт Лаппеенранте аэропорт планирует сделать то же самое в ближайшее время.

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Как пояснил глава отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Генри Ханссон, радионавигация, которая широко использовалась в авиации до внедрения спутниковой, обеспечивает «альтернативный метод захода на посадку» для самолетов в условиях помех GPS.

Эти помехи, по мнению финской стороны, ставят российские военные для того, чтобы защитить нефтяные порты и другие стратегические объекты в Балтийском регионе от ударов украинских беспилотников.

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Ранее на проблемы с GPS в Восточной Европе, появившиеся после начала российского вторжения в Украину, жаловались, в частности, пилоты британских авиакомпаний.

Журналисты издания The Telegraph выяснили, что на 142 транспортных и наблюдательных рейсов из 504, маршрут которых проходил по всей Восточной Европе в 2024 году, наблюдались помехи GPS. Из них в 60 случаях, то есть в одном из восьми, были зафиксированы повторные попытки создать помехи.

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