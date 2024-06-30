Больше сотни британских рейсов столкнулись с глушением GPS Россией

В течение текущего года Россия заглушила GPS-сигнал на более чем ста самолетах Великобритании. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В анализе данных, проведенном журналистами, рассматривались полеты, выполненные 63 британскими самолетами в период с 1 января по 30 апреля. В общей сложности это 1467 рейсов через Восточную Европу и Ближний Восток.

Журналисты выяснили, что на 142 транспортных и наблюдательных рейса из 504, маршрут которых проходил по всей Восточной Европе, наблюдались помехи GPS. Из них в 60 случаев, то есть в одном из восьми, были зафиксированы повторные попытки создать помехи.

При анализе учитывались все пассажирские самолеты и самолеты-заправщики Airbus A330, принадлежащие Великобритании, а также два бизнес-джета Dassault Falcon и специально оборудованный правительственный самолет Voyager, используемый для VIP-поездок. Также журналисты включили в подсчеты данные о грузовых самолетах А400М, С-17 и наблюдательный RC-135, созданный на основе конструкции авиалайнера Boeing 707.

Россия имеет значительное военное присутствие в Сирии, и геополитические эксперты говорят, что часть помех в регионе исходит именно из этого места, отмечает The Telegraph. Еще один российский глушитель есть в районе Калининграда. Однако некоторые помехи могут быть созданы Израилем, который пытается защитить себя от оружия с GPS-наведением, которое есть у ХАМАС.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Том Витингтон считает, что глушение необязательно может быть намеренным, но, с другой стороны, по его словам, это «безответственно».

Глушение GPS представляет угрозу как для военных, так и для гражданских самолетов, отмечает издание.

«Это еще один пример безрассудства России и еще одно свидетельство того, что она является вышедшим из-под контроля враждебным государством», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, добавив, что у сил Великобритании есть ресурсы для того, чтобы противостоять помехам.

В марте у самолета ВВС Великобритании, на котором Шапс летел в Великобританию из Польши, сигнал GPS был заблокирован Россией. Источник The Telegraph в оборонном секторе заявил, что глушение было GPS «напрямую связано с Путиным, нападением на Украину и деликатными ситуациями вокруг Калининграда».

Посольства России и Израиля на запрос The Telegraph от комментариев не ответили.

В конце апреля финская авиакомпания Finnair объявила о приостановке полетов в эстонский город Тарту из-за проблем с GPS, в связи с чем нельзя было зайти на посадку. В авиакомпании отметили, что число помех увеличилось в 2022 году. Позже компания сообщила о возобновлении полетов со 2 июня. Там отметили, что в аэропорту Тарту обновили методы захода на посадку, из-за чего в некоторых случаях стало возможным совершать посадку без GPS.

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