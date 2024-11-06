Трамп лидирует в большинстве «колеблющихся» штатов

На выборах президента США в большинстве так называемых «колеблющихся» штатов лидирует бывший президент страны и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет газета The New York Times.

По ее данным, в ходе продолжающегося подсчета голосов Трамп вырвался вперед в шести из семи «колеблющихся» штатов — Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне. В седьмом «колеблющемся» штате — Пенсильвании — лидер пока не определен.

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Как пишет NYT, на момент публикации заметки Трамп набирает 299 голосов выборщиков, а его соперник — кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис — только 240. При этом для победы на выборах кандидату необходимо получить не менее 270 голосов выборщиков.

Так называемые «колеблющиеся» штаты традиционно играют решающую роль на выборах президента США. В отличие от остальных штатов, в которых сторонники демократов или республиканцев имеют значительный перевес, результаты голосования в «колеблющихся» могут закончиться как в пользу представителя одной партии, так и другой. В результате итоги выборов всего в нескольких штатах становятся решающим фактором в определении нового президента страны.

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Накануне суд в Пенсильвании разрешил миллиардеру Илону Маску проводить в «колеблющихся» штатах ежедневные розыгрыши одного миллиона долларов среди избирателей, заявивших о поддержке Трампа.

Таким образом суд отклонил требование окружного прокурора Филадельфии Лерри Краснера о запрете этих розыгрышей. Выступая в суде, он заявил, что розыгрыш на самом деле представляет собой сбор личной информации избирателей в обмен на обещание приза. Прокуратура настаивала, что действия Маска являются «незаконной лотерейной схемой», нарушением практики добросовестной торговли и прав потребителей.