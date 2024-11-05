Организованная Маском лотерея в поддержку Трампа признана законной

Суд в в американском штате Пенсильвания разрешил миллиардеру Илону Маску проводить в «колеблющихся» штатах ежедневные розыгрыши одного миллиона долларов среди избирателей, заявивших о поддержке Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Таким образом суд отклонил требование окружного прокурора Филадельфии Лерри Краснера о запрете этих розыгрышей. Выступая в суде, он заявил, что розыгрыш на самом деле представляет собой сбор личной информации избирателей в обмен на обещание приза. Прокуратура настаивала, что действия Маска являются «незаконной лотерейной схемой», нарушением практики добросовестной торговли и прав потребителей.

Как отмечает NBC News, свое решение суд вынес за сутки до начала очного голосования на президентских выборах в США. Таким образом Маск успеет разыграть еще один миллион долларов.

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Ранее Маск объявил, что будет ежедневно разыгрывать миллион долларов среди граждан, подписавших его петицию в защиту первой и второй поправок к американской Конституции, которые гарантируют свободу слова и право на оружие соответственно. Сам Трамп призвал своих сторонников поддержать эту петицию на одном из своих предвыборных митингов.

Кроме того, учрежденный Маском для поддержки предвыборной кампании Трампа Комитет политических действий (PAC) обещал выплаты по 47 и 100 долларов всем остальным зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов, которые поставят подписи под петицией.

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При этом на суде адвокат PAC заявил, что розыгрыш не является лотереей, так как победитель определяется не случайным образом. Он пояснил, что миллион долларов «зарабатывают» помогающие продвигать петицию «спикеры» из числа подписантов.

Так называемые «колеблющиеся» штаты традиционно играют решающую роль на выборах президента США. В отличие от остальных штатов, в которых сторонники демократов или республиканцев имеют значительный перевес, результаты голосования в «колеблющихся» могут закончиться как в пользу представителя одной партии, так и другой. В результате итоги выборов всего в нескольких штатах становятся решающим фактором в определении нового президента страны.