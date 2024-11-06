Российскую нефть охраняют оружием с лицензией Великобритании

Перевозящие российскую нефть в Индию танкеры охраняет частная компания, получившая вооружение по британской лицензии. Властям Великобритании не удалось запретить использовать это оружие для охраны российских танкеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Британская компания MNG Maritime владела тремя плавучими арсеналами — Genesis, Siam и Antarctic Dream. Они предоставляли вооруженную охрану грузовым судам для прохождения опасных вод около Сомали. После начала войны в Украине Великобритания отозвала лицензию у фирмы, потому что ее услугами пользовались российские экспортеры нефти, попавшие под санкции.

Великобритания потребовала от MNG Maritime передать оружие другим лицензированным компаниям, но в июле 2023 года фирму купила Sinbad Navigation. Анонимный источник Bloomberg утверждает, что с этого момента Великобритания больше не имеет права требовать вернуть оружие.

Sinbad продолжает охранять российские танкеры и таким образом помогает России обходить санкции, запрещающие России продавать нефть по цене выше 60 долларов США, утверждает Bloomberg. Чиновники из министерства финансов США сообщили агентству, что за эту деятельность Sinbad может попасть под санкции.

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Один рейс с охранниками Sinbad мимо Сомали стоит более четырех тысяч долларов, не считая расходов на размещение охранников. В месяц компания предоставляет около 200 таких рейсов, рассказали агентству анонимные источники.

Россия перенаправила экспорт нефти из Европы в Индию в 2022 году, после начала вторжения в Украину.

Путь, по которому Россия поставляет нефть в Индию, проходит через Суэцкий канал и Красное море. Наиболее опасный участок расположен в водах между Йеменом и Сомали. Сейчас число нападений в этом месте уменьшилось по сравнению с 2010 годом, но оно снова начало расти на фоне войны между Израилем и Сектором Газа.

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Около 20 лет назад в этом районе начала развиваться индустрия частных морских охранных компаний. Проходя опасный участок, грузовые суда должны временно принимать на борт вооруженную охрану. Это стало обязательным условием для страхования судов.

Правительства стран района Суэцкого канала были против размещения вооруженных людей на их территории, поэтому появились плавучие арсеналы, где бойцы могут жить и хранить оружие.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством запустило расследование из-за того, что Россия продолжает экспортировать нефть в Европу через третьи страны, например Турцию, списало 5 ноября издание Politico.