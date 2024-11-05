СМИ: член НАТО «отмывает» российскую нефть для Европы

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) запустило расследование из-за лазейки, позволяющей третьим странам, например Турции, экспортировать российскую нефть в Европу под другими брендами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщает издание, расследование открыли после того, как журналистам удалось обнаружить, что миллионы баррелей российской нефти, скорее всего, попадают в Евросоюз, после того как она подвергается ребрендингу в Турции, несмотря на запрет ее импорта в страну. Подобная лазейка стала возможной благодаря тому, что Брюссель допустил ввоз «смешанной» нефти в ЕС, если она маркируется как «нероссийская».
Благодаря этой лазейке Россия могла заработать до трех миллиардов евро, отправляя нефть в Европу из трех турецких портов, всего за 12 месяцев — с февраля 2023 года, когда Евросоюз наложил санкции на импорт российской нефти.
Подобная практика, по словам журналистов издания, показывает «креативные пути» обхода Россией европейских санкций, чтобы защитить собственную сферу торговли топливом: нефтяная продукция составляет до половины всей российской прибыли.
Уточняется, что расследование было запущено на фоне ухудшающихся отношений между Анкарой и Брюсселем: Турция продолжает вести дела с Россией и соблюдает только небольшую часть санкций, наложенных на Москву.
В прошлом году изданию Politico уже удавалось обнаружить похожую лазейку. Тогда Россия заработала около одного миллиарда евро, ввозя нефть через Болгарию — страна стала исключением из всех европейских стран и не так строго соблюдала наложенные на Россию санкции. После того как факт ввоза подсанкционной нефти из Болгарии в Европу был обнаружен, европейские чиновники призвали ввести более строгие законодательные запреты на российскую продукцию внутри страны.