СМИ: член НАТО «отмывает» российскую нефть для Европы

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) запустило расследование из-за лазейки, позволяющей третьим странам, например Турции, экспортировать российскую нефть в Европу под другими брендами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает издание, расследование открыли после того, как журналистам удалось обнаружить, что миллионы баррелей российской нефти, скорее всего, попадают в Евросоюз, после того как она подвергается ребрендингу в Турции, несмотря на запрет ее импорта в страну. Подобная лазейка стала возможной благодаря тому, что Брюссель допустил ввоз «смешанной» нефти в ЕС, если она маркируется как «нероссийская».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать политику конфиденциальности Совершая пожертвование, вы принимаете оферту

Благодаря этой лазейке Россия могла заработать до трех миллиардов евро, отправляя нефть в Европу из трех турецких портов, всего за 12 месяцев — с февраля 2023 года, когда Евросоюз наложил санкции на импорт российской нефти.

Подобная практика, по словам журналистов издания, показывает «креативные пути» обхода Россией европейских санкций, чтобы защитить собственную сферу торговли топливом: нефтяная продукция составляет до половины всей российской прибыли.

Уточняется, что расследование было запущено на фоне ухудшающихся отношений между Анкарой и Брюсселем: Турция продолжает вести дела с Россией и соблюдает только небольшую часть санкций, наложенных на Москву.

Социальные сети мешают жить Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже Интернет и мемы 7 минут чтения

В прошлом году изданию Politico уже удавалось обнаружить похожую лазейку. Тогда Россия заработала около одного миллиарда евро, ввозя нефть через Болгарию — страна стала исключением из всех европейских стран и не так строго соблюдала наложенные на Россию санкции. После того как факт ввоза подсанкционной нефти из Болгарии в Европу был обнаружен, европейские чиновники призвали ввести более строгие законодательные запреты на российскую продукцию внутри страны.