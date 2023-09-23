Россия и Северная Корея близки как никогда

Россия хочет укрепить сотрудничество с Северной Кореей — страной-изгоем, которая грозит своим противникам ядерным ударом. Москва и раньше поддерживала Пхеньян, но западные санкции и изоляция подтолкнули ее к настоящей дружбе с диктаторским режимом — Владимир Путин принял Ким Чен Ына в России и уже согласился посетить КНДР. Кремль надеется, что Северная Корея, которая раньше выпрашивала у России и Китая оружие и еду, теперь поможет с поставками боеприпасов для продолжения войны в Украине. Однако расширение сотрудничества двух изгоев может привести к ужесточению санкционного режима, причем не только со стороны западных стран, но и всего мира. «Холод» рассказывает о робких попытках Кремля найти союзника в лице главного диктатора планеты.

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В условиях изоляции от западных стран Россия вынуждена искать партнеров на Востоке. В этом контексте Северная Корея представляется логичным вариантом, так как сама находится в изоляции и остро нуждается в союзниках. Россия не в первый раз вспоминает о КНДР, когда Запад отворачивается от нее. Следующий год после аннексии Крыма и введения западных санкций Россия объявила годом дружбы с Северной Кореей. Тогда же Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию отпраздновать 9 Мая. В 2015 году к тому же была круглая дата — 70 лет Победы.

Представители европейских стран от приглашения на парад демонстративно отказывались, объясняя это протестом против действий российских войск в Украине. Но приехать отказался и Ким Чен Ын, мотивировав отказ графиком на родине. В том году на параде не появился и президент Беларуси Александр Лукашенко, а вот глава Казахстана Нурсултан Назарбаев все же приехал в Москву.

После аннексии Крыма Пхеньян и Москва стали сближаться. В это время против обеих стран ввели санкции: Россию наказывали за агрессию в Украине, КНДР — за ядерные испытания. Россия нуждалась в партнере, чтобы показать миру и российской аудитории невозможность изоляции, а Северная Корея искала поставщиков запчастей для своего военного оборудования. Вышло так, что в день, когда Генассамблея ООН принимала резолюцию с осуждением аннексии Крыма, Россия и КНДР подписывали пакт об экономическом сотрудничестве.

Однако зависимость России от западных рынков вынуждала ее поддерживать партнерские отношения с западными странами. Москва не была готова идти на уступки в угоду Пхеньяну, боясь реакции мирового сообщества. Например, в 2015 году к Путину приехал специальный посланник Ким Чен Ына. Он должен был попросить российского президента предоставить КНДР истребители Су-35, а также передать личное письмо Путину от Кима. Тогда Северной Корее нужны были сложные технологии для производства собственных вооружений. Но Россия не стала продавать истребители, так как это стало бы нарушением санкций против Северной Кореи, введенных ООН. В 2011 году с просьбой помочь с вооружением в Москву приезжал отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир. Однако сейчас, спустя 12 лет, Россия и Корея поменялись ролями.

Ким Чен Ын на авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, 15 сентября 2023 года. Фото: Правительство Хабаровского Края / Reuters / Scanpix

Для всего мира Северная Корея — опасная страна, которой руководит диктатор с ядерной кнопкой. Россия долгое время поддерживала позицию ООН и осуждала агрессивную политику Пхеньяна. В Кремле критиковали ядерные испытания КНДР. В 2016 году МИД России опубликовал комментарий с осуждением корейского руководства за угрозы нанесения «превентивного ядерного удара справедливости» в целях самозащиты. «В Пхеньяне должны отдавать себе отчет в том, что тем самым КНДР окончательно противопоставляет себя международному сообществу, дает международно-правовые основания для применения против себя военной силы в соответствии с закрепленным в Уставе ООН правом государства на самооборону», — говорилось в сообщении МИДа.

Даже спустя три года после аннексии Крыма Россия все равно не отходила от генеральной линии ООН по Северной Корее. Москва поддержала резолюцию Совбеза о новых санкциях против Пхеньяна в ответ на шестое подряд ядерное испытание. Путин даже подписал указ на 39 страниц об ужесточении санкций против КНДР: российским компаниям запрещалось покупать у нее медь, серебро, никель и цинк, а также фарфор и ковры. Корея же потеряла возможность покупать у России продукцию для машиностроения, электронику, а также все, что могло бы помочь в развитии ядерной программы и химического оружия. К этим санкциям подключился и Китай, партнер Северной Кореи. Однако Пхеньян, по сути оставшийся в одиночестве, все равно признал Крым российским.

Зачем Путин и Ким нужны друг другу?

Россия поддерживала КНДР деньгами и оружием еще со времен Советского Союза. СССР больше остальных вкладывал деньги в образование Северной Кореи 75 лет назад. Также Советский Союз вместе с Китаем снабжал северян оружием в ходе Корейской войны. С помощью СССР была создана Корейская народная армия (КНА) в КНДР. Более того, затраченные Советским Союзом кредиты на развитие Кореи были попросту списаны. Россия на 90% простила КНДР ее долг в 11 миллиардов долларов.

В 2019 году в России состоялась первая встреча лидеров двух стран. На переговорах Путин поднял вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь Ким Чен Ын хотел найти в Путине «друга в Совбезе ООН», который бы выступал за смягчение санкций. Сам Путин признавал, что ограничение военного потенциала КНДР находится в сфере интересов не только США, но и России. Помимо этого, встреча с Кимом должна была поднять международное признание Владимира Путина, ведь незадолго до встречи с ним Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом.

«Россия в последние годы потеряла авторитет и оказалась маргинализирована во всех переговорных процессах, и, в частности, в деле урегулирования обстановки на Корейском полуострове. Тем не менее полный уход Кремля из переговорного процесса с КНДР никому не нужен. Для Путина встреча с Кимом — вполне нормальное желание оставаться на периферии общения с Пхеньяном, не допуская полного вытеснения куда-то уж совсем далеко», — отмечал профессор Университета Кунмин в Южной Корее Андрей Ланьков.

На второй встрече Путина и Кима, которая прошла в 2023 году, антивоенные настроения первых переговоров развеялись. Ким заявил, что Россия ведет «священную войну» за свой суверенитет «в противовес гегемонистическим силам». Для ее продолжения Москве нужны боеприпасы. КНДР же нуждается в технологиях и еде — пандемия усугубила продовольственную ситуацию в и так изолированной от иностранных рынков стране. Эксперты утверждают, что переговоры Москвы и Пхеньяна, скорее всего, шли по формуле «оружие в обмен на продовольствие». Также встреча Путина и Кима должна была показать Западу, что Москва и Пхеньян не остались в изоляции и укрепляют союзнические отношения.

Северокорейское оружие действительно может позволить Кремлю продлить наступление на территории Украины, но оно недостаточно современное, чтобы кардинально изменить ход войны. Его главный плюс — оно подходит под устаревшее оружие самой России, которая, как и КНДР, наследница оружейного дела СССР. Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо предполагает, что КНДР может передать России 152-миллиметровые артиллерийские снаряды и 122-миллиметровые реактивные боеприпасы для систем залпового огня. Проблема остается в том, что Корее самой нужен партнер в этой области. «Им необходимы технологии, инвестиции, новая инфраструктура и энергоресурсы. Причем неважно откуда: КНДР это нужно от кого угодно, кто может это предоставить», — объясняет эксперт International Crisis Group Дэниэл Пинкстон.

Некоторые эксперты сомневаются в будущих поставках корейского оружия и не верят в то, что Пхеньян уже мог что-то поставить России. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов считает, что Северная Корея в условиях изоляции не может «разбрасываться запасом снарядов». К тому же Пхеньян не мог тайно провозить вооружение в Россию, так как между странами есть только один железнодорожный мост с ограниченной пропускной способностью.

Ким Чен Ын на встрече с председателем Правительства Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре, 15 сентября 2023 года. Фото: Правительство Хабаровского Края

«Поэтому разговоры про миллионы снарядов, которые подтверждены анонимными, но хорошо информированными экспертами, — это пропаганда», — считает Асмолов. Старший научный сотрудник Университета Кукмин Федор Тертицкий уверяет, что сближение Москвы и Пхеньяна проходит с молчаливого согласия Пекина. «Ничего не произойдет, если Си Цзиньпин не даст на это зеленый свет Китая», — говорит он.

Однако у России и Кореи, в отличие от Китая, развязаны руки относительно допустимости поставок — отношения с Западом все равно испорчены. Китай же хочет избежать ухудшения отношений с США, поэтому пытается отмежеваться от партнерства с КНДР. Тем не менее, по данным американского Института изучения войны (ISW), Путин все-таки боится, что развивающиеся связи Кремля и КНДР могут обернуться новыми антироссийскими санкциями по линии ООН. В Белом доме уже подтвердили, что потенциальная торговля с КНДР, особенно сделка по оружию, будет расценена как нарушение резолюции Совбеза ООН, что приведет к вторичным санкциям против Москвы. Это заметно усложнит и действующие механизмы обхода старых санкций, которые были введены за агрессию против Украины. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже заявил, что поднимет в ООН тему о «незаконном» и «неправомерном» военном сотрудничестве России и КНДР.

Неужели у России не осталось других союзников?

Диктаторский режим КНДР никогда не смущал российские власти. В Кремле знали об обвинениях Северной Кореи в нарушении прав человека еще до правления Ким Чен Ына. При нем же в стране стали нормой «кровавые чистки» среди чиновников, смертные казни за просмотр фильмов и лагеря для политзаключенных. Однако это не мешало российским властям даже хвалить корейский режим. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев называл Россию и Северную Корею — «родственными душами», а северокорейцев — великим народом, который живет «по полной» даже при санкциях и изоляции. КНДР почти что не критиковалась за свою зверскую политику по отношению к своим гражданам. Внешняя политика, особенно угроза ядерным оружием, Россией все же осуждалась. Однако антизападная риторика Пхеньяна находит у российского истеблишмента исключительно позитивный отклик (Пхеньян укрепляет дружеские отношения с Китаем и обещает «укрощать огнем США»).

Ким Чен Ын на космодроме Восточный, 13 сентября 2023 года. Фото: kremlin.ru

Но не все союзники России так рьяно ненавидят Запад, как КНДР. После начала войны в Украине многие партнеры России стали отдаляться от нее. В начале сентября Армения начала военные учения «Eagle Partner 2023» с США. Премьер-министр Никол Пашинян признал, что Россия, которая занята войной в Украине, больше не может выполнять функции гаранта безопасности в регионе. Когда Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, Пашинян в первую очередь связался именно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а не с Путиным или главой российского МИД Сергеем Лавровым. К тому же Армения теперь готова ратифицировать Римский статут, по которому станет возможен арест Путина на ее территории.

Сближение с Западом наблюдается и в Казахстане. В конце августа президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры о сотрудничестве с председателем комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерсом. Президент Джо Байден уже пригласил Токаева на встречу в Нью-Йорк. Помимо этого, Казахстан начал бороться с параллельным импортом, по которому в Россию поступают санкционные товары.

Оккупированные Россией территории не признает также обложенный санкциями Иран. При этом даже он находит контакты со своим давним врагом: Иран освободил пятерых граждан США из тюрем в обмен на размораживание шести миллиардов долларов, которые Тегеран заработал на продаже нефти. В остальном Иран все еще поддерживает Россию, тайно поставляя ей вооружения. Как и в случае с Северной Кореей, дружбу Тегерана и Москвы укрепили западные санкции и изоляция.

США наладили контакты и с друзьями России в Южной Америке. Менее чем через 10 дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Венесуэлу, главную союзницу России в регионе, прилетела американская делегация на встречу с администрацией президента Николаса Мадуро. Этот визит был неожиданным, так как США и Венесуэла разорвали дипломатические отношения еще в 2019 году. В 2023 году Мадуро заявил об «абсолютной готовности» нормализовать отношения с Вашингтоном. США в свою очередь предложили стране смягчение нефтяных санкций, но при условии проведения честных президентских выборов. Тем не менее Николас Мадуро все еще больше на стороне России — хотя бы на словах.

Союзники у России есть и в Африке: например, Эритрея, Зимбабве или Уганда. Обычно они воздерживаются от голосования или голосуют против резолюций в Генеральной ассамблее ООН, осуждающих агрессию России против Украины. Но у такой политики нейтральности есть практическая цель — развивающимся странами Африки нужно удовлетворять базовые потребности, в чем им и помогает Россия. Она (наряду с Украиной) поставляет на континент 44% от общего количества пшеницы. Также Россия обещает африканским правительствам безопасность, посылая в регион наемников из ЧВК «Вагнер» и представителей Минобороны. Такую же схему Россия использует в Сирии, где режим диктатора Башара Асада держится на поддержке Москвы.

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Китай старается сохранять нейтралитет и не высказывается в поддержку России. Однако Москва пытается удержать союзника, предоставляя Пекину множество льгот. Например, Россия скрывает цены на газ, поставляемый в Китай по самому раскрученному газовому проекту «Сила Сибири». Однако близкие к проекту источники утверждают, что Пекин закупает газ значительно ниже рыночных цен: 297,3 доллара за тысячу кубометров против 501,6 доллара в Европе. Похожая ситуация и с углем: Россия увеличила поставки угля в Китай, хоть и снизила на него скидку. Но даже после таких послаблений Пекин не признает ни Крым, ни Донбасс.

Все санкции Запада направлены на изоляцию России от мировых рынков, поэтому от безысходности ей приходится обращаться к таким изгоям как Северная Корея, Сирия или Иран, которым уже не страшны вторичные санкции за сотрудничество с агрессором. Россия даже старается интегрировать своих друзей из «санкционного союза» в международные организации — например, приглашая Иран в БРИКС. Сближение России и Северной Кореи в таком контексте ожидаемо и логично: и Москве, и Пхеньяну нужен хоть кто-то на мировой политической арене, кто не будет выступать за новые ограничения и будет поддерживать иллюзию международной дружбы.