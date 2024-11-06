В Китае воссоздают луч «Звезды смерти» из «Звездных войн»

Китайские ученые разработали новый тип микроволнового оружия, способного синхронизировать электромагнитные волны со сверхточностью, увеличивающей мощность излучения при атаке цели. Удар такого луча напоминает удар луча футуристического оружия из фильма «Звездные войны», космической станции «Звезда смерти», сообщило издание South China Morning Post.

Сравнение оправдано тем, что разработанное китайскими учеными микроволновое оружие сводит для выстрела несколько лучей в один пучок — как «Звезда смерти» в фильмах серии, пишет издание. Таким выстрелом космическая станция из «Звездных войн» уничтожала целые планеты, напомнили журналисты.

По их сведениям, новая китайская система вооружения уже прошла первые испытания на предмет возможного использования в военных целях. Система состоит из нескольких «развернутых в разных местах» машин-платформ, которые излучают микроволны. Эти микроволны способны сливаться в мощный энергетический пучок для атаки одной цели, пишет South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

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Ранее считалось, что воплотить подобную технологию в жизнь непросто, рассказали журналисты. Причина в следующем: электромагнитным волнам, чтобы одновременно попасть в цель, нужно сократить время синхронизации между платформами-излучателями до 170 пикосекунд, триллионных долей секунды. Это точнее, чем атомные часы, которые применяют в спутниках GPS, отметило издание.

Китайские ученые и инженеры смогли преодолеть препятствие и построили систему, состоящую из семи излучателей, сообщило South China Morning Post. По сведениям журналистов, эксперименты показали, что система способна подавлять сигналы системы GPS и других космических спутников.

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Издание в феврале писало, что разработками микроволнового оружия в КНР занимаются ученые Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане и Института электротехники Китайской академии наук в Пекине. Тогда журналисты рассказывали о мощном микроволновом излучателе, который способен сбивать дроны, самолеты и космические спутники, подавляя их электронику.

Обеспокоенные исследованиями китайских ученых, американские военные ищут способы защитить космическую группировку спутников связи, навигации и разведки, «а при необходимости выводить из строя вражеские орбитальные космические аппараты».

Южная Корея летом объявила, что первой применит лазерное оружие в боевых целях. Это оружие умеет сбивает беспилотники, сжигая лучами двигатели и электрооборудование в течение 10–20 секунд, говорили представители Агентства по закупкам вооружений. Проект по созданию лазерного оружия для уничтожения дронов южнокорейские военные назвали «Звездные войны».