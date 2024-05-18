США разрабатывают новое оружие для боевых действий в космосе 

Пентагон стремится расширить свои возможности для боевых действий в космосе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, детали новой программы «Звездных войн» остаются высоко засекреченными. Однако представители Пентагона признают, что поводом для таких разработок стало быстрое продвижение в этой области России и Китая, а также растущая угроза для американских военных объектов на земле и в космосе.

Как утверждает NYT, в течении последних десятилетий Пентагон использовал военные спутники для связи, навигации, а также обнаружения и отслеживания целей на земле. Теперь же американское военное ведомство стремится получить новые наземные и космические средства, которые позволят ему защитить свои спутники на орбите и при необходимости вывести из строя вражеские орбитальные космические аппараты. Об этом представители Пентагона заявляли в своих недавних докладах и интервью.

«Мы должны иметь возможность защитить наши космические средства и быть способными пресечь использование космических аппаратов нашими противниками», — заявил глава космических операций космических сил США Ченс Зальцман.

Ранее представители Пентагона и американских спецслужб заявляли, что Россия и Китай уже испытывают и развертывают такие системы борьбы со спутниками как наземные лазеры большой мощности, противоспутниковые ракеты и маневренные спутники.

В начале мая представитель Пентагона Джон Пламб рассказал, что Россия разрабатывает ядерное оружие для борьбы со спутниками. По его словам, это оружие будет угрожать всем без исключения космическим аппаратам на околоземной орбите.

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