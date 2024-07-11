Южная Корея будет сбивать северокорейские дроны лазерным оружием проекта «Звездные войны» 

Южная Корея начнет сбивать лазерным оружием северокорейские беспилотники уже в этом году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейское Агентство по закупкам вооружений.

Проект по созданию лазерного оружия для уничтожения дронов назвали «Звездные войны». Военные Южной Кореи разработали его совместно с компанией Hanwha Aerospace, которая занимается производством и продажей оборонного оборудования.

«Наша страна первой в мире разместит и применит лазерное оружие. Это расширит возможности наших военных по реагированию на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников», — говорится в заявлении Агентства по закупкам вооружений. Создание лазерного оружия там назвали переломным моментом на будущем поле боя.

Представитель Агентства пояснил, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами двигатели или другое электрооборудование в течение 10–20 секунд. Один выстрел, как утверждается, обходится менее, чем в полтора доллара. Кроме того, это бесшумное и невидимое оружие, отмечает Агентство.

По данным американского некоммерческого аналитического центра RAND Corporation, лазерное оружие сейчас разрабатывают и планируют внедрить: кроме Южной Кореи, еще по меньшей мере две страны — Китай и Великобритания.

В серединя января 2024 года Великобритания провела первые успешные испытания лазерного оружия. Тогда эксперты отмечали, что оно может стать недорогой альтернативой ракетным комплексам ПВО.

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