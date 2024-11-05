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Мир

Новые владельцы дома обнаружили останки предыдущего владельца

2 минуты чтения 05.11.2024

Новые владельцы дома, чьи имена не уточняются, во время ремонта обнаружили на чердаке тело предыдущего владельца. Он считался пропавшим с 2009 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в Эрстроффе, небольшой деревне менее чем в часе езды от немецкого города Саарбрюккен. Региональная газета Le Republicain Lorrain утверждает, что останки принадлежат Алоису Иффли, который пропал 15 лет назад в возрасте 81 года. Его вдова продолжала жить в их общем доме до 2020 года. После ее смерти дом выставили на продажу. Покупателей нашли в 2023 году, и после сделки они начали ремонт.

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Газета отмечает, что исчезновение мужчины осталось нераскрытым, несмотря на продолжительные и интенсивные поиски с участием многих людей в этом районе. 

По словам прокурора Оливье Глэди, останки были найдены «в труднодоступном месте под крышей, доступ в которое был почти закрыт». Это произошло в момент, когда новые владельцы дома стали искать место протечки в крыше.

В настоящее время полиция выясняет причину смерти, а останки отправили в Страсбург для судебно-медицинской экспертизы. Прокурор заявил, что место происшествия «намекает на самоубийство», поскольку на чердаке все еще висела веревка.

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