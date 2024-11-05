Новые владельцы дома обнаружили останки предыдущего владельца

Новые владельцы дома, чьи имена не уточняются, во время ремонта обнаружили на чердаке тело предыдущего владельца. Он считался пропавшим с 2009 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в Эрстроффе, небольшой деревне менее чем в часе езды от немецкого города Саарбрюккен. Региональная газета Le Republicain Lorrain утверждает, что останки принадлежат Алоису Иффли, который пропал 15 лет назад в возрасте 81 года. Его вдова продолжала жить в их общем доме до 2020 года. После ее смерти дом выставили на продажу. Покупателей нашли в 2023 году, и после сделки они начали ремонт.

Полезная доза кофе есть Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред? Общество 8 минут чтения

Газета отмечает, что исчезновение мужчины осталось нераскрытым, несмотря на продолжительные и интенсивные поиски с участием многих людей в этом районе.

По словам прокурора Оливье Глэди, останки были найдены «в труднодоступном месте под крышей, доступ в которое был почти закрыт». Это произошло в момент, когда новые владельцы дома стали искать место протечки в крыше.

В настоящее время полиция выясняет причину смерти, а останки отправили в Страсбург для судебно-медицинской экспертизы. Прокурор заявил, что место происшествия «намекает на самоубийство», поскольку на чердаке все еще висела веревка.

Действительно ли побеждает Россия? Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов Политика 4 минуты чтения

Ранее стало известно, что в США во время урагана «Хелен» дерево упало на дом пожилой супружеской пары. Внук Марции и Джерри Сэведжей Джон рассказал, что тела его бабушки и дедушки нашли лежащими в обнимку. По словам Джона, его дедушка услышал треск от падающего дерева и попытался защитить супругу своим телом. Родственники погибшей пары считают, что их одновременная смерть была «божьим замыслом».