Раздавленную деревом пожилую пару из США нашли лежащими в обнимку 

74-летняя Марция Сэведж и 78-летний Джерри Сэведж лежали в кровати у себя дома в Бич-Айленд, штат Южная Каролина, в тот момент, когда на их дом упало дерево. Услышавший громкий звук внук забежал в их комнату и увидел, что бабушку с дедушкой раздавило дерево, упавшее из-за бушующего в США урагана Хелен. Тело пары нашли лежащими в обнимку. Об этом сообщает AP News.

Незадолго до падения дерева Джон Сэведж услышал громкий треск и пошел проверить бабушку и дедушку. По его словам, все было в порядке: они вместе с собакой просто лежали в кровати. Но после того как внук ушел, он услышал звук, похожий на взрыв. Упало самое больше дерево на их участке.

«Все, что было видно, — это дерево и [сложившийся] потолок. В этот момент я просто запаниковал. Когда [их тела] достали оттуда, стало ясно, что дедушка услышал, как дерево ломается, и пытался защитить бабушку [своим телом]», — рассказал Джон изданию.

Джон и вся семья считают, что одновременная смерть пожилой пары была «божьим замыслом». По словам семьи, так одному не пришлось страдать после смерти другого.

Джерри Сэведжа описывают как человека, который очень любил работать руками, чаще всего он работал плотником и электриком. Часто, уже на пенсии, он возвращался к работе, потому что ему становилось скучно. Его жена Марция была банковским служащим на пенсии, в свободное время любила ходить в церковь. По словам родных, очень красиво пела госпел. Семья обожала, как она готовит индейку на День благодарения или ее фирменный банановый пудинг.

«Они любили друг друга до конца своих дней», — сказал их внук Джон.

Джерри и Марция Сэведж стали двумя из 150 подтвержденных жертв одного из самых смертоносных ураганов за всю историю США — Хелен. Многие, как и Сэведжы, погибли из-за обрушившихся на их дома или машины деревьев. Сообщается, что среди погибших есть и двое пожарных, чью служебную машину раздавило дерево.