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Мир

Россию заподозрили в подготовке пожаров на гражданских самолетах

2 минуты чтения 04.11.2024

Два загоревшихся на складах DHL устройства могли загореться на борту пассажирских или грузовых самолетов, летящих в США и Канаду. Это часть «российской кампании саботажа против Вашингтона и его союзников», заявили источники в западных разведслужбах журналистам The Wall Street Journal.

Устройства воспламенились в логистических центрах транспортной компании DHL в мае и июле: одно на складе в британском Бирмингеме, другое в аэропорту немецкого Лейпцига. Эти два возгорания положили начало международной «гонке по поиску виноватых», пишет WSJ.

Представители западных разведок считают, что поджоги на складах были организованы Главным разведывательным управлением Минобороны России, сообщило издание. Эти два возгорания имели целью проверить, можно ли устроить пожары на борту гражданских самолетов, летящих в Северную Америку, заявили собеседники WSJ.

Российские спецслужбы проверяли каналы передачи подобных посылок в США и Канаду, сказали журналистам в Национальной прокуратуре Польши. Руководитель польского Агентства разведки Павел Шота заявил WSJ, что российские спецслужбы готовили целенаправленную диверсию. С ним согласились неназванные представителей спецслужб других западных стран, сообщили журналисты.

Спецслужбы Польши задержали четверых человек по подозрению в подготовке этих диверсий, сказали собеседники WSJ. Имена задержанных не разглашаются.

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В полиции Германии журналистам заявили, что с помощью пожарных систем на борту самолета было бы сложно потушить устройства, которые загорелись в Лейпциге и Бирмингеме. Воспламенившееся вещество содержало магний, объяснили полицейские. Он был внутри загоревшихся на обоих складах DHL электромассажеров. Чтобы справиться с горящим магнием, пришлось бы срочно совершать вынужденную посадку, а это «сложно сделать над океаном».

Собеседники WSJ сказали, что не знают ответа на вопрос: была ли операция спецслужб санкционирована Кремлем. Ведь спровоцированные авиакатастрофы могли бы стать причиной серьезной эскалации конфликта между Россией и Западом, добавили источники издания.

Посылка в Лейпциге загорелась незадолго до вылета самолета, а в Бирмингеме — уже после того, как была доставлена рейсом из Литвы. Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании проверяло причастность к пожару российских шпионов, писала The Guardian. 

Агентство Bloomberg писало со ссылкой на европейских чиновников, что власти Евросоюза обеспокоены ростом числа диверсий, проводимых российскими спецслужбами. 

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