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СМИ: Зеленский отказался принять главу ООН

18:40 25.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша из-за его визита в Казань на саммит БРИКС. Об этом пишет AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Источник издания «РБК-Украина» в Офисе президента Украины подтвердил эту информацию.

24 октября генеральный секретарь ООН выступил на саммите БРИКС в Казани и встретился с Владимиром Путиным. Гуттериш повторил Путину, что считает вторжение в Украину нарушением Устава ООН.

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Владимир Зеленский раскритиковал визит Гуттериша в Россию, напомнив, что пока в Казани проходит встреча стран БРИКС и обсуждают «недопущение напряжения», «мимо саммита» военных из Северной Кореи везут ближе к линии фронта с Украиной.

Источник AFP назвал визит генсека ООН в Казань «унижением здравого смысла и международного права». Он добавил, что Гуттериш собирался приехать и в Киев, но теперь Зеленский не будет его принимать.

За несколько дней до саммита БРИКС МИД Украины напомнил, что Гуттериш ранее отказался пригласить делегацию из Украины на «Саммит мира» в Швейцарии. «Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — сказано в заявлении министерства.

Уже на следующий день после саммита БРИКС, 25 октября, Антониу Гуттериш провел личную встречу с мэром Казани Ильсуром Метшиным. В пресс-релизе на сайте мэрии говорится, что генсеку провели экскурсию по зданию Ратуши, а Гуттериш пригласил Метшина посетить одно из заседаний ООН в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

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