Прошедшее китайскую цензуру аниме отцензурировали в России

Китайское аниме «Благословение небожителей» удалили из Rutube и «Кинопоиска» по требованию Роскомнадзора. После этого сериал вернули на платформы в отцензурированном варианте. Об этом сообщает РБК.

В «Кинопоиске» утверждают, что сервис показывает ту версию, которую предоставил правообладатель, а сам онлайн-кинотеатр не имеет отношения к правкам.

«Сейчас на “Кинопоиске”, как и на других онлайн-кинотеатрах, в мультсериале “Благословение небожителей” есть ряд изменений. Изменения внес сам правообладатель, после чего загрузил новую версию на все онлайн-платформы, где он представлен. Мы предоставляем доступ только к той версии контента, которую передает нам правообладатель, и сами не вносим изменения в контент», — заявили в «Кинопоиске».

Читать еще Невосполнимые потери растут И это вынуждает Минобороны повышать зарплаты для новых контрактников и формировать пехотные полки из авиационных механиков

О том, что аниме исчезло из «Кинопоиска» и Rutube, стало известно в начале мая этого года. Тогда студия-правообладатель DEEP заявила, что это связано с требованиями Роскомнадзора. «Мы расстроены этим так же, как и вы. Делаем все возможное, чтобы вернуть тайтл на платформы. Благодарим за понимание», — написали в телеграм-канале студии.

Читать еще За госизмену на 10 лет осудили человека с умственной отсталостью Его родственники уверены, что это провокация ФСБ

2 августа студия объявила, что аниме вернется на платформы в обновленном варианте. «К просмотру будет доступна обновленная версия, соответствующая всем требованиям Роскомнадзора», — сказано в сообщении студии.

Как отмечает РБК, некоторые серии аниме теперь длятся около 10 минут, тогда как первые серии «Благословения небожителей» имею продолжительность от 20 до 30 минут. Издание связывает сокращение серий с принятым в декабре 2022 года законом, который запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.