Ожирение и диабет или важная энергия?

Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле

Углеводы — один из главных источников энергии для человека. В организме они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и поддерживает работу мозга. В среднем 50% дневного рациона россиян — углеводы. При этом о них существует множество заблуждений и предубеждений, например, что их употребление приводит к ожирению и сахарному диабету. «Холод» собрал самые популярные из них и разобрался, где правда, а где — миф.

Углеводы — это один из трех основных макронутриентов (другие два — белки и жиры), которые необходимы для обеспечения организма энергией, работы мозга и нервной системы. К углеводам относятся сахара, крахмалы и клетчатка, которые можно найти в разных продуктах, таких как хлеб, фрукты, овощи, злаки и молочные продукты.

Углеводы бывают простыми и сложными.

Простые — это сахара (например, глюкоза, фруктоза, рибоза или сахароза). Продукты с ними обычно содержат мало клетчатки. К ним относятся выпечка, конфеты и другие сладости, каши быстрого приготовления, хлопья, сладкие напитки, мюсли, мед.

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Продукты со сложными углеводами богаты клетчаткой и крахмалом, они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит. К ним относятся крупы (овсянка, гречка, коричневый рис), макароны из цельнозерновой муки, овощи (картофель, батат, морковь), бобовые (фасоль, чечевица, нут) и некоторые фрукты с кожурой.

Миф 1: Углеводы приводят к быстрому набору веса На самом деле вес мы набираем из-за избытка калорий, а не отдельных нутриентов (углеводов, белков, жиров). Тем не менее большое количество простых углеводов может способствовать набору веса, особенно при малоподвижном образе жизни. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что, в свою очередь, вызывает резкий выброс инсулина, который стимулирует накопление жира и приводит к чувству голода. Важно правильно выбирать источники углеводов, отдавая предпочтение сложным.

Миф 2: Простые углеводы вызывают диабет Сами по себе углеводы не вызывают сахарный диабет, но их избыток может повысить риск развития диабета второго типа. Частое употребление продуктов с высоким содержанием сахара может перегрузить поджелудочную железу, вынуждая ее вырабатывать больше инсулина. Со временем это может привести к инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, что увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа. Сахарный диабет первого типа, в отличие от второго, не связан с питанием или образом жизни. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов Она грозит миллиардными потерями для экономики и разрушительными бедствиями Мир 11 минут чтения Сложные углеводы (цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты) подходят для людей с сахарным диабетом. Они содержат много клетчатки, что помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Миф 3: Углеводы вызывают усталость и сонливость Простые углеводы, такие как сладости и белый хлеб, могут сначала дать прилив энергии из-за быстрого повышения сахара в крови, но он быстро сменится падением уровня сахара, что вызывает усталость и ощущение вялости. Большие порции углеводных блюд (паста, бутерброды, рис, печенье и конфеты) могут также перегружать пищеварительную систему и вызывать сонливость, так как организму требуется больше усилий на их переваривание. При этом сложные углеводы, наоборот, перевариваются медленно, поддерживая стабильный уровень энергии в течение дня. В сочетании с другими питательными веществами (например, овсянка с орехами и ягодами) они продлевают чувство сытости и поддерживают бодрость без резких спадов энергии.

Миф 5: Простые углеводы бесполезны Организм человека не нуждается в простых углеводах и сахаре, однако они могут быть полезны в некоторых ситуациях: Улучшение настроения. Простые углеводы стимулируют высвобождение серотонина — гормона, связанного с улучшением настроения. Это может объяснять желание съесть что-то сладкое в периоды стресса или усталости. Интенсивные тренировки, спортивные соревнования, марафоны. Простые углеводы, такие как глюкоза и сахароза, быстро усваиваются и моментально попадают в кровоток. Это полезно, когда нужно быстро восполнить энергию. Восстановление после физической нагрузки. После тренировки организму нужно быстро пополнить запасы гликогена в мышцах. Простые углеводы легко восполняют его, помогая поддержать работоспособность мышц. Поддержание уровня сахара в крови. При гипогликемии (низком уровне сахара в крови) простые углеводы помогают быстро нормализовать уровень глюкозы, предотвращая слабость, головокружение и другие симптомы.

Миф 6: Простые углеводы вызывают рак, ожирение и аутоиммунные заболевания Результаты исследований на этот счет неоднозначны: сами по себе сладости и простые углеводы не вызывают рак или аутоиммунные заболевания. Однако их чрезмерное употребление действительно может повысить риск развития болезней. Это связано с тем, ​​что здоровая микрофлора кишечника способствует борьбе организма с раковыми клетками и укрепляет иммунную систему. А диета с высоким содержанием сахара и простых углеводов снижает разнообразие полезных бактерий, ослабляя защитные функции организма. Это может повысить риск хронических воспалений и аутоиммунных расстройств. Сбалансированный рацион с ограничением простых углеводов и достаточным количеством клетчатки и полезных жиров помогает поддерживать здоровье микрофлоры и снижать риски для организма.