Раскрыть свою смерть

Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство

В декабре 1998 года в Висконсине нашли мертвой 40-летнюю домохозяйку Джули Дженсен. Расследование длилось несколько лет. Решающую роль в нем сыграло письмо Джули, которое она написала за три дня до смерти, — там она назвала имя убийцы. Как Джули удалось раскрыть дело о собственной смерти — читайте в новом выпуске еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

3 декабря 1998 года 38-летний брокер Марк Дженсен позвонил в 911 и сообщил, что обнаружил тело своей 40-летней жены Джули Дженсен в их доме в небольшом городе Плезант-Прейри в штате Висконсин.

Джули лежала в постели под одеялом в одной футболке и нижнем белье. Полицейским показалась странной ее неестественная поза: выглядело это так, как будто ее перевернули специально. Однако в доме не было никаких чужих отпечатков пальцев или следов взлома, а судмедэкспертиза не нашла следов насильственной смерти.

Дело могло остаться нераскрытым, если бы не письмо Джули, которое она написала незадолго до своей смерти.

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Кто-то проникает в дом

Марк и Джули Дженсен. Кадр: Court TV / Youtube

Джули познакомилась с Марком, когда училась в колледже медсестер при Университете Висконсина в Ошкоше. Учебу она не окончила: в 1984 году они с Марком сыграли свадьбу, а в 1990 году у них родился сын Дэвид. Семья считалась благополучной и счастливой, однако после рождения ребенка между Марком и Джулией начались конфликты. Марк с головой ушел в работу. Джули жаловалась близким, что муж ничего не делал по дому и требовал, чтобы она делала все.

В 1991 году Джули по настоянию Марка устроилась на неполный рабочий день помощником брокера. На работе она познакомилась с мужчиной по имени Перри Тарик, и между ними завязался роман.

Вскоре Марк узнал о происходящем, и их отношения стали еще более холодными. Джули подала на развод, однако вскоре забрала заявление, потому что Марк пригрозил, что, если они разойдутся, она больше никогда не увидит сына. Тогда Джули рассталась с Перри, чтобы сохранить отношения с мужем.

В это же время в их жизни стали происходить странности. Кто-то регулярно оставлял порнографию во дворе, в доме и машине. Марк предположил, что кто-то тайно проникал дом, и подозревал, что это бывший любовник Джули Перри Тарик.

Марк и Джули наняли частного детектива и установили видеонаблюдение, чтобы поймать преступника. Офицер полиции Рон Косман позже сообщил, что за это время он около 50 раз говорил с Джули, так как она беспокоилась, что кто-то проникает в их дом. Когда детектив сказал, что скорее всего за этим стоит Марк, Джули ему не поверила.

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Несчастна и подавлена

В 1995 году у Джули с Марком родился второй сын, Дуглас, но отношения в семье так и не наладились.

«Она была несчастна и подавлена», — позже рассказывал про состояние Джули в то время ее врач Ричард Борман.

А 3 декабря 1998 года ее нашли мертвой.

По словам окружного прокурора, судмедэксперт, который первым прибыл на место происшествия, первоначально предположил, что смерть Джули наступила в результате естественных причин.

Однако ее друзья рассказали, что заметили странности в поведении Марка на поминках жены. По их словам, он не выглядел расстроенным.

«Марк стоял в паре метров от гроба, а вокруг него собралась группа мужчин. Он смеялся и шутил, и это выглядело очень странно», — сказала одна из подруг Джули.

Вскоре после похорон она заметила на обочине возле дома Марка и Джули десяток мусорных мешков, в которых находились вещи Джули. «Он как будто хотел стереть ее из памяти, вычистить ее следы из своей жизни и из дома», — говорила она.

Письмо с откровениями

На следующий день после смерти Джули ее соседи Тед и Маргарет Войт передали в полицию загадочный конверт.

Выяснилось, что незадолго до смерти Джули начала замечать странности в поведении Марка и однажды нашла в его ежедневнике список отравляющих веществ. Она побоялась обсудить это с мужем напрямую. Вместо этого она сфотографировала список и написала письмо своим соседям, попросив передать его в полицию, если с ней что-то случится.

Фрагмент письма Джули Дженсен. Кадр: Court TV / Youtube

«Я пишу это в субботу, 21 ноября 1998 года, в 7 утра. Этот “список” был в ежедневнике моего мужа — он не предназначен для меня, я не знаю, что он означает, но если со мной что-нибудь случится, Марк будет моим первым подозреваемым. <…> Наши отношения ухудшились до вежливо-поверхностных. Я знаю, что он так и не простил мне короткий роман с этим мерзавцем семь лет назад. <…> Я молюсь, чтобы это оказалось лишь моим заблуждением и чтобы ничего не произошло. Но в последнее время Марк вел себя крайне подозрительно, и я боюсь за свою жизнь. Я бы никогда не покончила с собой. У меня есть дети — они для меня все!».

Версия следствия

Фотография с места преступления. Кадр: NBC News / Facebook

После этого следователи стали разрабатывать версию убийства. Изучив историю браузера на семейном компьютере, они обнаружили запросы о способах убийства, включая отравление этиленгликолем — основным компонентом антифриза.

Вскоре полицейские получили результаты вскрытия: судмедэксперты обнаружили этиленгликоль в крови, желудке и моче Джули.

Следователи также нашли электронные письма, которые подтверждали, что у Марка Дженсена был роман с женщиной по имени Келли Лабонте в течение нескольких месяцев, предшествовавших гибели Джули. После того как Джули умерла, Лабонте переехала к Марку и вскоре они поженились.

Когда через несколько месяцев детективы ознакомили Марка с содержанием письма Джули, он ответил, что Джули в ту пору была не в себе и он переживал, что она может себе навредить. По версии следствия, Марк Дженсен убил свою жену, чтобы быть с Лабонте, а также потому что он так и не смог простить своей жене ее измену с коллегой.

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Суд

Обвинения против Марка Дженсена выдвинули в 2002 году — из-за сложности дела процесс затянулся на несколько лет.

Марк Дженсен во время судебного процесса, 2008 год. Кадр: Court TV / Youtube

Несмотря на то что Джули утверждала, что никогда бы не покончила с собой, за два дня до ее смерти ей прописали антидепрессанты, что говорило о нестабильном состоянии ее психики. Обвинение не верило, что Джули покончила с собой, но прокурор признавал, что большинство случаев отравления этиленгликолем связаны с самоубийствами.

При этом следствие выяснило, что в день ее смерти, 23 апреля, в 9:42 утра кто-то искал в интернете на домашнем компьютере семьи информацию о потере сознания в результате отравления этиленгликолем. Позже эти два запроса были удалены из истории браузера.

В результате судмедэкспертиза пришла к выводу, что Джули была убита, и установила две причины смерти: отравление этиленгликолем и удушье.

Суд завершился 22 февраля 2008 года. После более чем 30 часов обсуждений присяжные признали Марка Дженсена виновным в убийстве своей жены. 27 февраля 2008 года судья окружного суда округа Кеноша Брюс Шредер приговорил его к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Новое разбирательство

Марк Дженсен во время судебного процесса, 2023 год. Кадр: FOX6 News Milwaukee / Youtube

В 2013 году Марк Дженсен оспорил приговор.

Письмо Джули стало для присяжных весомым аргументов против Марка. Однако защита напомнила, что обвиняемый имеет право на перекрестный допрос свидетеля, показания которого используют против него. Вызвать Джули в суд было невозможно, а значит, ее показания не могли считаться доказательством вины Марка.

Прокуратуре пришлось начать новое расследование.

На этот раз следователи нашли улики, которые подтвердили, что Марк на протяжении многих лет создавал у Джули ощущение, что она не в безопасности. На внешнем жестком диске компьютера полицейские обнаружили поддельное электронное письмо с порнографическими вложениями, которые Марк отправлял себе и Джули с подставного ящика. Это объясняло, откуда в доме Дженсенов появлялась порнография, которую якобы подбрасывал бывший любовник Джули.

Кроме того, показания против Марка дал его бывший коллега: он вспомнил разговор, который произошел примерно за месяц до смерти Джули.

Когда они с Марком болтали и выпивали после конференции, где были вместе, Марк вдруг сказал, что надоевшего супруга можно отравить бенадрилом, химикатами для бассейна или этиленгликолем, который содержится в антифризе.

В январе 2023 года суд повторно рассмотрел дело, и присяжные вновь признали Марка Дженсена виновным. Судья Брюс Шредер снова вынес максимальное наказание по этому делу — пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Сейчас Марк Дженсен отбывает наказание в тюрьме города Ошкош в штате Висконсин.