Костюмы Дэдпула и Росомахи помогли полицейским задержать наркоторговцев

Сотрудники Национальной полиции Перу задержали четверых наркоторговцев, переодевшись во время празднования Хэллоуина в костюмы супергероев Дэдпула и Росомахи. Об этом сообщает RPP.

Инцидент произошел в городе Трухильо — третьем по величине городе страны. Полицейские, работавшие под прикрытием, обнаружили у задержанных более тысячи упаковок с наркотиками, а также около четырех тысяч перуанских солей наличными (чуть более ста тысяч рублей), предположительно вырученных от продажи наркотиков в этом регионе.

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«Воспользовавшись Хеллоуином, [полицейские] оделись как Росомаха и Дэдпул. Это помогло им узнать о преступной деятельности банды “Лос-Брюгге-де-ла-Аламеда”, которая занимается торговлей всеми видами наркотиков, в частности кокаиновой пастой и гидрохлоридом кокаина», — рассказал полковник перуанской полиции Карлос Лопес.

По словам полицейского, двое из задержанных освободились из тюрьмы лишь два месяца назад: 42-летняя Мириам Сигуэнья Рохас провела восемь лет в тюрьме Санта-Моника за незаконный оборот наркотиков, а 34-летний Джованни де лос Сантос Контрерас по прозвищу «Муэлас» — 15 лет в крупнейшей тюрьме Перу Луриганчо.

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Ранее американские полицейские задержали в Портленде пару, ехавшую на угнанном автомобиле, в котором оказалась сумка с надписью «Точно не сумка, полная наркотиков». В ней на самом деле были наркотики. Помимо этого, в автомобиле обнаружили наличные деньги, заряженный пистолет и весы.

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