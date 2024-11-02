EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Костюмы Дэдпула и Росомахи помогли полицейским задержать наркоторговцев

2 минуты чтения 02.11.2024

Сотрудники Национальной полиции Перу задержали четверых наркоторговцев, переодевшись во время празднования Хэллоуина в костюмы супергероев Дэдпула и Росомахи. Об этом сообщает RPP.

Инцидент произошел в городе Трухильо — третьем по величине городе страны. Полицейские, работавшие под прикрытием, обнаружили у задержанных более тысячи упаковок с наркотиками, а также около четырех тысяч перуанских солей наличными (чуть более ста тысяч рублей), предположительно вырученных от продажи наркотиков в этом регионе.

Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Небольшой российский город после митингов и поджогов заполнили силовики. Жители во всех бедах обвиняют цыган. Репортаж с места
Общество21 минута чтения

«Воспользовавшись Хеллоуином, [полицейские] оделись как Росомаха и Дэдпул. Это помогло им узнать о преступной деятельности банды “Лос-Брюгге-де-ла-Аламеда”, которая занимается торговлей всеми видами наркотиков, в частности кокаиновой пастой и гидрохлоридом кокаина», — рассказал полковник перуанской полиции Карлос Лопес.

По словам полицейского, двое из задержанных освободились из тюрьмы лишь два месяца назад: 42-летняя Мириам Сигуэнья Рохас провела восемь лет в тюрьме Санта-Моника за незаконный оборот наркотиков, а 34-летний Джованни де лос Сантос Контрерас по прозвищу «Муэлас» — 15 лет в крупнейшей тюрьме Перу Луриганчо.

Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Она грозит миллиардными потерями для экономики и разрушительными бедствиями
Мир11 минут чтения

Ранее американские полицейские задержали в Портленде пару, ехавшую на угнанном автомобиле, в котором оказалась сумка с надписью  «Точно не сумка, полная наркотиков». В ней на самом деле были наркотики. Помимо этого, в автомобиле обнаружили наличные деньги, заряженный пистолет и весы.

В свою очередь, британские ученые разработали новый способ борьбы с зависимостью от кокаина — с помощью виртуальной реальности. Исследователи генерируют 3D-модели, которые погружают человека в реалистичные ситуации, вызывающие желание принять наркотики. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Общество
Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Небольшой российский город после митингов и поджогов заполнили силовики. Жители во всех бедах обвиняют цыган. Репортаж с места
21 минута чтения
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Мир
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Она грозит миллиардными потерями для экономики и разрушительными бедствиями
11 минут чтения
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит
5 минут чтения
Погорячился
Криминал
Погорячился
Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу
7 минут чтения
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.