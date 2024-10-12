На сумке задержанных с наркотиками американцев было написано об отсутствии в ней наркотиков

Полицейские в юго-восточной части Портленда (штат Орегон) остановили двух человек, которые ехали на угнанном автомобиле. В машине полицейские обнаружили сумку с надписью «Точно не сумка, полная наркотиков», в которой были наркотики. Об этом сообщает ежедневная газета The Oregonian со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, в машине находились 37-летняя Миа Рошель Баггенстос и 35-летний Реджинальд Ламонт Рейнольдс. В процессе обыска автомобиля, помимо сумки с наркотиками, полицейские обнаружили в нем также наличные деньги, заряженный пистолет и весы. Сумма найденных денег в машине не уточняется.

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По словам представителя полицейского бюро Портленда Терри Штраус, наркотики оказались фентанилом и метамфетамином. Согласно судебным документам, их количество превышало 10 граммов.

The Oregonian отмечает, что Рейнольдсу предъявили обвинения в доставке метамфетамина, незаконном хранении метамфетамина, несанкционированном использовании транспортного средства и управлении угнанным автомобилем. Баггенстос была задержана по тем же обвинениям, однако прокуроры заявили, что не будут выдвигать против нее обвинения.

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