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Общество

Ученые предложили бороться с зависимостью от кокаина с помощью виртуальной реальности

19:25 18.10.2024

Британские ученые начали создавать миры виртуальной реальности, чтобы помочь людям преодолеть кокаиновую зависимость. Об этом сообщает The Guardian.

Работа под руководством Паоло Делуко, профессора кафедры исследований наркозависимости в Королевском колледже Лондона, стала одним из 11 проектов, в которые будут направлены государственные инвестиции. Все проекты нацелены на снижение случаев передозировки наркотиками.

Проект Делуко опирается на опыт потребителей наркотиков и создает индивидуальные 3D-модели, в которых человек якобы оказывается в одиночестве в квартире или на вечеринке с друзьями. Людей погружают через VR-гарнитуру в реалистичные ситуации, вызывающие желание принять наркотики.

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Исследователи отмечают, что такой подход может значительно уменьшить тягу и рецидивы у выздоравливающих пациентов с алкогольной зависимостью, однако метод еще не был полностью протестирован в качестве потенциального лечения кокаиновой зависимости.

По словам Делуко, мир виртуальной реальности должен помочь участникам эксперимента разрушить связь между ситуациями соблазна и реальным употреблением кокаина, а также дать им время на отработку стратегий отказа от наркотиков.

The Guardian отмечает, что в Великобритании от передозировки наркотиками ежегодно умирают около пяти тысяч человек. Часть проектов, которые профинансирует государство, будет реализовываться в Шотландии, где, как пишет издание, самый высокий уровень смертности от наркотиков в Европе.

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Среди других проектов — эксперимент, в рамках которого исследователи намерены определить, может ли специальное устройство с нагрудным монитором дыхания определить, что у человека передозировка. По словам ученых, такое устройство должно оповестить службы экстренной помощи, если заподозрит передозировку.

Еще одни проект будет заниматься разработкой налоксоновых пластин, которые люди смогут использовать как противоядие от передозировки. Как отмечает The Guardian, в настоящее время налоксон, один из самых эффективных антидотов, доступен только в виде инъекций или назального спрея, что не всегда позволяет использовать его вовремя.

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