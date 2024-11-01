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Мир

Трамп приписал себе уничтожение «Северного потока-2»

2 минуты чтения 01.11.2024

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на грядущих американских президентских выборах Дональд Трамп заявил, что это он уничтожил российский газопровод »Северный поток-2». Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, отреагировав таким образом на обвинения демократов в связях с Россией. 

«Как вы знаете, я уничтожил “Северный поток-2”. <…> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было [строительство] “Северного потока-2”. Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Я уничтожил его. Я остановил его», — сказал ходе интервью, которое состоялось в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей.

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В свою бытность президентом США Трамп вводил санкции, целью которых было замедление строительства «Северного потока-2». Так, в 2019 году он подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства этого газопровода.

После этого Трамп говорил, что обложил «Северный поток-2» санкциями «сверху донизу», и критиковал сменившего его Джо Байдена за то, что тот якобы «одобрил российский трубопровод в Европу» и тем самым повел экономику США «к разрухе».

Осенью 2022 года оператор газопроводом «Северный поток» и «Северный поток-2» был вынужден остановить его эксплуатацию в связи со внезапными утечками. Как выяснилось позже пробоины в трубопроводе образовались в результате взрывов на участке, проходящем через экономические зоны Швеции и Дании. 

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Расследованием произошедшего занялись шведские. датские и немецкие правоохранители.  Владимир Путин обвинял в причастности к диверсиям на газопроводах США, однако Вашингтон отвергал все обвинения.

В августе немецкие издания Die Zeit, ARD и SWR писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу в рамках расследования подрывов «Северных потоков». В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal сообщала, что за диверсией на газопроводах стоит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который провел эту операцию, ослушавшись приказа президента Украины Владимира Зеленского.

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