СМИ: Залужный ослушался приказа Зеленского и подорвал «Северные потоки»

Операция по подрыву газопровода «Северный поток» в Балтийском море была подготовлена и проведена группой украинских военных и бизнесменов против воли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, изначально Зеленский одобрил план операции. Однако затем о нем узнали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США и его представители обратились с просьбой к украинскому президенту не делать этого. Зеленский согласился и отдал приказ бывшему тогда главнокомандующим ВСУ Валерию Залужному об отмене операции. Тем не менее последний ослушался приказа и продолжил подготовку диверсии.

В то же время, пишет WSJ, от первоначального плана операции отказались, а для разработки нового привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации «рискованных тайных миссий» против России. Среди них оказался и бывший полковник Сил спецопераций Украины Роман Червинский, которого позже координатором атаки на газопровод называл The Washington Post.

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Как утверждает WSJ, именно Червинский решил использовать для проведения диверсии парусную яхту и команду из шести человек — пяти мужчин и одной женщины, среди которых были профессиональные водолазы.

Накануне немецкие издания издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца Владимира З., который, предположительно, участвовал в операции по подрыву газопровода. Сам он заявил журналистам, что непричастен к диверсии.

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Также свое отношение к диверсии в разговоре с WSJ отрицал и Валерий Залужный. Он назвал заявления о своей причастности к подрыву «простой провокацией». О том, что Украина непричастна к диверсии на газопроводе заявлял и Владимир Зеленский.

По данным издания, после того, как вопреки прямому приказу Зеленского, «Северные потоки» были подорваны, президент Украины отчитал Залужного. Тот, в свою очередь, заявил Зеленскому, что связаться с диверсионной группой и отменить операцию было невозможно, потому что любой контакт с диверсантами мог поставить их под угрозу.

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