Германия выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З. в рамках дела о подрыве «Северных потоков». Об этом сообщают местные издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD.

По их данным, всего фигурантами дела о подрыве российских газопроводов являются трое украинских инструкторов по дайвингу, однако пока выдан ордер на арест только одного из них. Как сообщается, все трое находятся за пределами Германии.

Издания пишут, что ордер на арест Владимира З, был выдан еще в июне, однако известно об этом стало только сейчас. По версии следствия, украинец вместе с сообщниками прикрепил взрывчатку к трубопроводу, проходящему по дну Балтийского моря.

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Также известно, что последним местом жительства Владимира З. был польский город Прушкува к западу от Варшавы. Сам украинец заявил журналистам, что непричастен к подрыву «Северных потоков».

Всего в деле о подрыве газопровода фигурируют шесть человек, это одна женщина и пять мужчин, включая Владимира З., которые, по версии следствия, в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda.

По данным немецкой прокуратуры, на своем пути подозреваемые делали остановки на Рюгене, Борнхольме и Кристиансе в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше, а затем вернулись в Росток. Следствие считает, что во время этого плавания дайверы совершили погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

В ноябре 2023 года The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писала, что атаку на «Северные потоки» координировал украинский военный Роман Червинский.

В свою очередь, немецкое издание Welt am Sonntag в июле 2024 года утверждало, что подрыв газопроводов был спланирован еще до аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

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