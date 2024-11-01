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Мир

Российский остров растаял из-за глобального потепления

2 минуты чтения 01.11.2024

В архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева. Об этом сообщило «Русское географическое общество». На спутниковых снимках острова видно, что еще в 2015 году площадь острова Месяцева составляла 53 гектара, а на снимке от 13 сентября этого года острова больше нет.

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Изначально остров Месяцева был мысом более крупного острова Ева-Лив. Ученые считают, что они разделились в девяностые годы. В 2010-х годах исследователи оценивали скорость уменьшения острова Месяцева в 5–13 гектаров в год. Высота ледникового купола сокращалась с 22 метров в 1985 году до 17 метров в 2017.

В июле 2021 года остров Месяцева потемнел и стал темно-серого цвета. Ученые обнаружили, что на нем появился слой пыли. В сентябре 2021 года почти всю пыль смыло с острова. Ученые предполагали, что пыль могла появиться либо из-за ветра, либо это был древний слой, созданный, например, извержением вулкана и обнажившийся из-за таяния ледника.

Студенты аэрокосмического факультета МАИ, наблюдавшие за островом, считают, что остров мог растаять из-за потепления климата в северных широтах. РГО сообщает, что ученые будут дальше исследовать эту область, чтобы полностью подтвердить исчезновение острова и скорректировать навигационные карты.

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