Таяние ледников замедляет вращение Земли

Изменение климата, вызванное в том числе таянием ледников в Гренландии и Антарктиде, замедляет вращение Земли. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование журнала Nature.

Ученые пришли к этому выводу, измеряя изменения гравитационного поля Земли с 1976 года. Это нужно делать в том числе для точного расчета времени. Скорость вращения планеты непостоянна, поэтому к универсальному времени (UTC), которое было принято в 1960-х годах, периодически нужно добавлять дополнительную «високосную» секунду.

Недавно колебания в ядре Земли привели к тому, что планета начала вращаться быстрее. Ученые предположили, что вместо добавления лишней секунды к 2026 году впервые потребуется отнять ее. Однако из-за таяния ледников, которое замедляет движение Земли, этот вопрос пришлось отложить до 2029 года.

«Глобальное потепление дошло до такой степени, что его последствия проявляются в том, как быстро вращается вся Земля. Такого изменения в ротации никогда раньше не наблюдалось, и это еще раз подчеркивает, что мы живем во времена беспрецедентных изменений», — сказал профессор геофизики Океанографического института Скриппса, возглавлявший исследование, Дункан Агнью.

Когда повышается температура, лед на полюсах тает и вода стекает в океаны. Она перераспределяет массу Земли дальше от оси вращения. Получается, что чем больше воды находится у экватора, тем медленнее вращается планета. И наоборот, когда масса воды движется к полюсам, движение Земли ускоряется, пишет FT со ссылкой на Nature.

«Это гравитационный эффект, раньше вся масса льда находилась в Гренландии, а теперь равномерно распределяется по планете», — сказал заведующий кафедрой географии и экологии Нортумбрийского университета в Великобритании Эндрю Шепард, который не принимал участия в последнем исследовании.

Еще одна причина, по которой планета вращается медленнее – геофизические процессы. Один из таких – это трение, которое возникает между дном океана и движущейся водой.

Земля обращается вокруг своей оси раз в сутки, но продолжительность дней может различаться менее чем на миллисекунду. Если ледник в Гренландии полностью растает, то, согласно предыдущим исследованиям, сутки удлинятся на 2 миллисекунды.

В отличие от других рисков для жизни людей, которые связаны с изменением климата, этот эффект, вероятно, не будет заметен обычному человеку. Однако исследователи называют это значительными изменениями, с которыми столкнулась планета.

«Сжигание ископаемого топлива приводит к изменению движения планеты. Это еще один пример того, как люди влияют на Землю […] Чем скорее мы откажемся от ископаемого топлива, тем лучше», — сказал профессор Университета Эксетера Мартин Зигерт.

Два года назад ученые из Службы вращения земли обнаружили, что планета ускорялась в последние годы и в 2022 установила рекорд по скорости вращения. И тогда исследователи заявляли, что таяние ледников, наоборот, ускоряет вращение Земли, но объясняли это перераспределением не массы, а объема: лед объемнее воды, и его таяние на полюсах уменьшало общий объем Земли.

В любом случае, несовпадения между измерением времени и вращением Земли даже на миллисекунды потенциально могут влиять на работу, например, спутниковой навигации: такие системы как GPS могут потерять точность из-за несоответствия времени на спутниках и на поверхности планеты.

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