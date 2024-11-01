Водитель автобуса решил разделить пассажиров в салоне по половому признаку

Один из водителей автобуса в Самарканде, Узбекистан, чье имя не называется, повесил в салоне табличку, согласно которой мужчины должны были садиться в заднюю часть автобуса, а женщины — в переднюю. Об этом сообщает UzNews.uz.

Как пишет издание, фотографии с надписью распространились в соцсетях в конце октября. В пресс-службе областного управления транспорта заявили, что инцидент произошел в автобусе №22. После того, как табличка вызвала бурное обсуждение в интернете, ее убрали из салона.

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UzNews.uz отмечает, что с водителями автобусов провели разъяснительную беседу, в ходе которой им напомнили об их обязанностях, в частности о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Сотрудникам компании ООО «Dilshodtransservis», которая занимается перевозками пассажиров в Самарканде, пояснили, что они не могут подвергать жизнь людей опасности и должны поддерживать с пассажирами «доброжелательные отношения».

«В отношении водителя А. Р., повесившего табличку, была применена дисциплинарная мера в установленном порядке со стороны руководства компании ООО “Dilshodtransservis”», — передает издание. Какое именно наказание предусмотрено за подобные действия, UzNews.uz не уточняет.

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Ранее стало известно, что в российском городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа уволились все водители городских автобусов из-за того, что им не выплачивали зарплату и премии за переработки. Сначала водители объявили забастовку и не вышли на работу, а затем массово написали заявления об увольнении. Местные СМИ тогда сообщили, что цены на такси в городе резко подскочили.