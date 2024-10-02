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Общество

В одном из российских городов уволились все водители автобусов

21:09 02.10.2024

В городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа водители городских автобусов устроили забастовку из-за невыплат зарплат, а после написали заявления на увольнение. На это обратило внимание «7х7».

Как пишет местное издание NEFT со ссылкой на анонимный источник, работающие в компании «ЗапСибАвто» водители не вышли на работу 30 сентября. По данным издания, они отработали утренние рейсы до 11:00 по местному времени и вернулись в парк. NEFT отмечает, что водителям месяц не выплачивают зарплату и три месяца не платят премии за внеурочную работу.

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Тогда, по данным издания, водители встретились с руководством перевозчика и мэром Пыть-Яха Дмитрием Горбуновым, который пообещал решить проблему в ближайшее время. Он заявил, что администрация города производит все выплаты без задержек.

«Мы полагаем, что руководство компании должно максимально рассчитаться со своим водительским составом и не допускать ни на день просрочки платежей. Со своей стороны администрация города на 100% выполняет все взятые на себя обязательства. Оплата за произведенные перевозки осуществляется вовремя, качественно, в срок. Задержек со стороны администрации нет», — утверждает Горбунов.

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Однако 1 октября, как сообщает «7х7», все водители написали заявления на увольнение. В этот день в городе курсировал только один автобус, из-за чего местным жителям пришлось вызывать такси, а цены на поездки резко выросли до 400 рублей, пишет телеграм-канал «Муксун.ФМ».

Ранее портал «УралПолит» сообщал, что «ЗапСибАвто» заявил об угрозе банкротства из-за «срыва обязательств по ряду контрактов». Портал утверждает, что компания подала иск к администрации Пыть-Яха на сумму пять миллионов рублей.

В августе этого года водители «ЗапСибАвто» устроили забастовку в Сургуте. Им не выплачивали зарплаты с мая.

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