Жительница Техаса умерла после бездействия врачей во время выкидыша из-за запрета абортов

Через несколько дней после того, как в Техасе ввели запрет на аборт после начала прослушивания сердцебиения плода, 28-летняя жительница штата Джоссели Барника умерла в результате выкидыша на 17-й неделе беременности. Врачи отложили лечение женщины на 40 часов. Об этом сообщает ProPublica.

The Guardian отмечает, что это уже третий случай смерти беременной женщины за последние годы из-за невозможности законного аборта или из-за задержки медицинской помощи, о котором сообщило ProPublica.

Как пишет издание, Барника обратилась в больницу со спазмами 2 сентября 2021 года, через день после того, как в Техасе вступил в силу запрет на аборты. На следующий день у женщины усилилось кровотечение, и врач заявил, что у нее начался выкидыш.

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Шейка матки Барники была раскрыта почти на девять сантиметров, что сделало ее уязвимой для быстродействующих инфекций, пишет ProPublica. Обычно в таких случаях, отмечает издание, врачи используют препараты для стимуляции родов или проводят процедуру опорожнения матки.

Однако у плода Барники все еще билось сердце, и в соответствии с техасским запретом врачи не могли вмешиваться, если только не возникала «неотложная медицинская ситуация» — что означает этот термин, в законе не определено. Сердцебиение плода перестало прослушиваться примерно через 40 часов после поступления женщины в больницу. Тогда врачи медикаментозно стимулировали роды, но по возвращении Барники домой кровотечение только усилилось.

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Через несколько дней женщина вернулась в больницу, где, согласно результатам вскрытия, умерла от сепсиса, вызванного «продуктами зачатия». Несколько экспертов, включая акушеров-гинекологов, опрошенных изданием, заявили, что если бы женщине оказали помощь раньше, она бы могла остаться в живых.

Ранее стало известно, что запрет на проведение абортов в Техасе привел к увеличению младенческой смертности на 13%. Согласно дальнейшим исследованиям, этот показатель вырос не только в Техасе, но и по всей стране после того, как в июне 2022 года Верховный суд отменил конституционное право женщин на аборт, аннулировав постановление 1973 года по делу «Роу против Уэйда».