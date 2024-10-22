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Мир

В США выросла младенческая смертность после отмены права на аборт

2 минуты чтения 22.10.2024

Американские ученые из Университета Огайо выяснили, что в США младенческая смертность выросла в среднем на 7% после того, как Верховный суд в июне 2022 года отменил конституционное право на аборт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Pediatrics.

В описании исследования сказано, что ранее увеличение младенческой смертности было зафиксировано в Техасе после принятия закона о запрете абортов. «Оказалось, что этот рост был заметен среди младенцев с врожденными аномалиями», — пишут исследователи. Они добавили, что, вероятно, это объяснялось тем, что женщины рожали детей с ослабленным здоровьем или пороками развития.

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Эта тенденция заставила ученых посмотреть на данные младенческой смертности по всей стране. Для этого Мариа Галло и Парвати Сингх проанализировали национальную базу данных о смертности младенцев.

Ученые опирались на показатели за октябрь 2022 года, а также за март и апрель 2023 года. По сравнению с предыдущими годами число смертей в эти периоды оказалось больше в среднем на 247. При этом большинство смертей были связаны с хромосомными и генетическими отклонениями. Ученые отмечают, что ранее родители, узнав о подобных патологиях у плода, могли прервать беременность.

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Более раннее исследование относительно младенческой смертности в Техасе показало, что этот показатель вырос на 13%. В 2021 году в штате приняли закон, запрещающий делать аборт, как только начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это может произойти уже на пятой неделе беременности.

Конституционное право женщины на аборт было отменено в США, когда Верховный суд аннулировал постановление 1973 года по делу «Роу против Уэйда», согласно которому возможность сделать аборт защищалась Конституцией США и правом на неприкосновенность частной жизни.

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