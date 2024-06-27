Запрет абортов в Техасе привел к увеличению младенческой смертности

Принятый в Техасе в 2021 году закон, запрещающий аборты, привел к росту показателей младенческой смертности на 13%. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics.

Как отмечает издание, закон штата запрещает аборт, как только начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это может произойти уже на пятой неделе беременности, поэтому, как пишет NBC News, закон фактически полностью лишает женщин права на аборт. До принятия закона в штате разрешалось прервать беременность до 22-й недели.

В исследовании, которым руководила Элисон Геммилл, доцент кафедры народонаселения, семьи и репродуктивного здоровья Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса, сравниваются показатели младенческой смертности в Техасе с 2018 по 2022 год, а также показатели в других 28 штатах.

В статистике учитывались данные о смерти новорожденных до 28 дней и младенцев до одного года. Согласно исследованию, в 2021 году в Техасе умерли 1985 детей, тогда как в 2022-м — 2240.

Запрет на аборт не предусматривает исключений даже для плодов, у которых обнаружили аномалии развития, в том числе несовместимые с жизнью. Из-за этого число детей с врожденными патологиями увеличилось на 23%, при этом в США в целом этот показатель снизился на 3%.

«Увеличение числа смертей, связанных с врожденными аномалиями, действительно устанавливает железную связь между законом и ужасными последствиями для младенцев и семей», — считает Нэн Штраус, старший аналитик по вопросам материнского здоровья в Национальном партнерстве для женщин и семей.

Штраус отметила, что запрет на прерывание беременности в случае обнаружения аномалий развития зачастую приводит к серьезным переживаниям женщины на поздних сроках беременности, поскольку она знает, что ее ребенок умрет в первые недели после родов.

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