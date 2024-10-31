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Мир

Играть в Counter-Strike и GTA в Таджикистане станет невозможно

2 минуты чтения 31.10.2024

Управление МВД по городу Душанбе в своем телеграм-канале сообщило, что в Таджикистане потребовали запретить играть в компьютерных клубах в Counter-Strike и GTA.

Такую меру пресс-служба МВД объяснила тем, что в Таджикистане запрещено распространять видеоролики и игры «аморального и насильственного характера». В заключении историко-культурной экспертизы Министерства культуры Таджикистана сказано, что игры Counter-Strike и GTA «содержат элементы насилия, убийств и грабежей».

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — говорится в сообщении ведомства. 

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Кроме того, гражданам Таджикистана рекомендовали усилить контроль за детьми и не допускать, чтобы они играли в игры, «пропагандирующие убийства и насилие». Ведомство предупредило, что милиция Душанбе будет проводить рейды в компьютерных клубах и проверять их на распространение подобных игр.

Ранее в России первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список игр, в которых, по ее мнению, присутствуют ЛГБТ-персонажи. В него вошли, в частности, Assassin’s Creed, Borderlands, The Last of Us, Fallout и другие. 

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«Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! <…> То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», — заявила тогда Лантратова.

До этого с инициативой запретить продажу видеоигр, в которых есть «запрещенная для распространения информация» и присутствуют ЛГБТ-персонажи, выступили Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры.

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